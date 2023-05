ATE anunció “históricos avances” en las negociaciones con el Ministerio de Trabajo

ATE bonaerense se reunió esta semana con autoridades del Ministerio de Trabajo para pedir, entre otras cosas, la activación de la cláusula gatillo. Si bien solamente elevó el reclamo formal, anunció “históricos avances” en otros temas.

En el marco de la Mesa Técnica de los trabajadores de la Ley 10.430, el gremio logró “históricos avances y reparación de derechos”, entre las que menciona un acuerdo por recategorizaciones y bonificaciones, a lo que se suma el “compromiso por concursos”.

Oscar de Isasi, secretario general de ATE provincia de Buenos Aires valoró el trabajo conjunto con el gobierno bonaerense y señaló: “Fruto del diálogo y de mantener abierta las negociaciones estamos avanzando en reclamos históricos que representan la reparación de derechos como los comprometidos esta mañana para las y loes estatales provinciales”. “Sse continúa fortaleciendo el debate hacia un nuevo Convenio Colectivo de Trabajo para la administración pública de la provincia de Buenos Aires y continuamos con la paritaria abierta con el objetivo de conquistas más derechos y realinear salarios por encima de la inflación”, apuntó.

Anunciaron la recategorización de aquellos que tienen más de 2 años y menos de 4, quienes subirán 1 categoría. Los que tengan más de 4 años de antigüedad, 2 categorías. Esto va a ser implementado por cada una de las jurisdicciones a partir del acuerdo de la mesa técnica y va a ser retroactivo con fecha tope 1 de abril.

En el caso de aquellos trabajadores y trabajadoras que no puedan recategorizar porque han llegado al tope del agrupamiento se logró una bonificación remunerativa no bonificable permanente que representará el 20% del salario básico. Esto representa una reparación histórica que alcanzará no sólo a los activos sino también a los futuros jubilados y jubiladas.

Se logró, además, la titularización, por única vez, de los jefes de departamento (más de 1.300 jefes de departamentos en la administración pública provincial). Y el total de estatales que accederán a la bonificación por llegar al techo de su agrupamiento son 8.874 trabajadores y trabajadoras. Finalmente, quedó establecido el compromiso para impulsar el proyecto de reglamento de concurso.