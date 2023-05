Banfield no pudo con Colón en Santa Fe

Banfield cayó por 2 a 0 con Colón de Santa Fe, en condición de visitante, en un encuentro válido por la Fecha 15 del torneo de la Liga Profesional de Fútbol (LPF). El lateral Eric Meza concretó a los 2 minutos en una acción colectiva, con gran maniobra del colombiano Baldomero Perlaza, y el mediocampista Cristian Vega acertó con un disparo al arco en la última jugada de la parte inicial.

El “Sabalero” recuperó el paso ganador que traía hasta la derrota de la semana pasada ante Defensa y Justicia en Florencio Varela. Lleva tres victorias en los últimos cuatro juegos y se alejó del fondo de la tabla con 17 puntos, ocho más que su mayor rival, Unión, que cierra las posiciones.

Banfield, con 15 unidades, sufrió la sexta derrota en el campeonato y no consigue oxigenar la situación del director técnico Javier Sanguinetti, envuelto en rumores de salida desde hace algunas fechas.

El “Taladro” se mostró con mandíbula floja en Santa Fe, pagó en la primera llegada de la tarde y tuvo que remontar un partido con nula eficacia en el arco defendido por Ignacio Chicco.

Colón, sin necesitar de una lúcida actuación, articuló muy bien dos ataques y no perdonó. El resultado pudo alcanzar una cifra mayor por las ocasiones desaprovechadas sobre el final.

El pueblo “sabalero” festejó el triunfo con mucha algarabía y se fue del estadio al grito de: “El que no salta, se va a la B”, un festejo por la última ubicación que le pertenece al “Tatengue”.

En la próxima fecha, Colón viajará a Córdoba para visitar a Instituto (sábado 13 a las 20:30) y Banfield será local de San Lorenzo, el mismo día desde las 18:00.

Síntesis

Colón de Santa Fe: Ignacio Chicco; Eric Meza, Facundo Garcés, Lucas Acevedo, Rafael Delgado y Juan Álvarez; Baldomero Perlaza, Cristian Vega y Carlos Arrúa; Santiago Pierotti y Ramón Ábila. DT: Néstor Gorosito.

Banfield: Facundo Cambeses; Matías Romero, Emmanuel Olivera, Aaron Quirós y Pedro Souto; Eric Remedi, Alejandro Cabrera y Brahian Alemán; Juan Francisco Bisanz, Milton Giménez e Ignacio Rodríguez. DT: Javier Sanguinetti.

Goles en el primer tiempo: 2m. Meza (C) y 45m. Vega (C).

Cambios en el segundo tiempo: 18m. Emanuel Insúa por Alemán y Alejandro Piedrahita por Souto (B); 28m. Sebastián Sosa Sánchez por Remedi y Andrés Chávez por Giménez (B); 30m. Julián Chiccó por Arrúa y Tomás Galván por Vega (C); 41m. Natanael Troncoso por Pierotti (C); 42m. Gian Nardelli por Meza (C) y Horacio Tijanovich por Bisanz (B).

Amonestados: Perlazza y J. Chiccó (C). Insúa (B).

Árbitro: Pablo Echavarría.

VAR: Mauro Vigliano,

Estadio: Colón de Santa Fe.