Rescataron a un anciano en Lanús

Un dramático hecho se registró el fin de semana en Lanús. Una mujer denunció que desde hacía más de 24 horas no veía a su compañero de trabajo, por lo que se implementó un operativo en el domicilio de este hombre, de más de 70 años. Cuando los Bomberos y Defensa Civil de Lanús llegaron, lo encontraron tendido en el piso, con la cadera rota.

“Los bomberos voluntarios de Lanús recibieron un llamado de una mujer que informaba que a su compañero de trabajo no lo había visto por 24 horas y que no respondía en su casa. Se activó por parte de bomberos el protocolo de salvamento de persona dando aviso a Defensa civil, Same y Policía”, precisaron las fuentes.

Cuando las unidad llegaron a la casa señalada, ubicada sobre la calle Las Piedras al 1800 de Lanús, “se encontraron con un masculino de más de 70 años caído de su propia altura con su cadera rota”.

Fue asistido de inmediato y trasladado en una ambulancia del SAME (Sistema de Atención Médico de Emergencia) al hospital Vecinal. “Se dió aviso a adultos mayores y Asistencia Critica Lanus del área de Desarrollo Social para que puedan asistirlo”, apuntaron desde Defensa Civil.