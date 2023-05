Cristina ratificó que no será candidata y llamó a la reflexionar sobre el rol de la justicia en la política

En una entrevista televisiva en el canal C5N, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner reafirmó esta noche que no será candidata en las próximas elecciones y enfatizó la importancia de utilizar sus palabras con responsabilidad. En su declaración, la exmandataria hizo referencia a una publicación que difundió en redes sociales esta semana, donde dejó en claro que no será “mascota del poder por ninguna candidatura”.

Fernández de Kirchner manifestó su preocupación por la politización del poder judicial, afirmando que en la actualidad “se hace política en Tribunales” y que esta situación no existía antes de 2015. Según la vicepresidenta, desde diciembre de 2015 y 2016 comenzaron a surgir indicios de una judicialización de la política que han persistido hasta la actualidad. En este sentido, advirtió que la Corte Suprema ha pasado a ser una camarilla conformada por tres personas y expresó su inquietud sobre el impacto que esto puede tener en el sistema democrático.

La Vicepresidenta también abordó el tema de las elecciones presidenciales de este año y las calificó como “atípicas”, donde el piso de votos será más relevante que el techo, ya que lo primordial será acceder al balotaje. Fernández de Kirchner mencionó que el nuevo tercio en el escenario electoral es la bronca y, en otro orden, reivindicó la decisión que adoptó en su momento de impulsar la candidatura presidencial de Alberto Fernández, y subrayó que el gobierno del Frente de Todos fue mejor que lo que hubiera sido una reelección del expresidente Mauricio Macri.

En cuanto a la economía, la vicepresidenta expresó la necesidad de revisar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y los vencimientos de deuda que Argentina enfrenta el próximo año. Destacó la importancia de encontrar una solución conjunta entre todos los partidos políticos para desenredar el complejo panorama económico del país, incluyendo el abordaje de la economía bimonetaria y la distribución de los dólares.

Fernández de Kirchner instó a definir un modelo de desarrollo industrial que permita exportar tecnología y generar valor agregado, promoviendo así salarios justos y dignos. Además, hizo hincapié en la importancia de no depender exclusivamente de los precios internacionales de los commodities, ya que estos no garantizan un flujo constante de ingresos.

En relación a su posible candidatura, Cristina Fernández de Kirchner afirmó: “Soy una militante de toda la vida y este año voy a cumplir el papel de siempre, el de una militante política para que lo que considero es lo mejor que les puede pasar a los argentinos, les pase”.

Al ser consultada por C5N sobre sus expectativas para el futuro, la exmandataria expresó: “Espero que los hijos de la generación diezmada sean los que tomen la posta” para asumir la conducción de los destinos del país.

En cuanto al atentado contra su vida, la Vicepresidenta manifestó su sorpresa y decepción al decir: “Yo no lo vi en el momento, lo vi después en televisión. Me impactó, me cambió, con medidas de seguridad que nunca tomaba. Lo que más me impactó es que yo creí que la época de supresión del enemigo había sido superada”.