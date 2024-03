Cristina le contestó a Milei: “Más casta y menos original no se consigue”

La ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner le respondió a Javier Milei, quien este sábado la responsabilizó por los aumentos otorgados en la planta política.

“Lo hacía más valiente Presidente. Resulta que se descubre que usted y sus funcionarios se aumentaron el sueldo un 48% ¿y no se le ocurre mejor excusa que echarme la culpa a mí, por un decreto que firmé hace 14 años? Mejor ni le digo a quién me hace acordar, con esto de echarle la culpa a una mujer”, le respondió la ex presidente.

Y cierra el mensaje con: “Más casta y menos original no se consigue”.

Minutos antes, Milei acusó a Cristina por los aumentos otorgados a los funcionarios.

“Me acaban de informar que producto de un decreto firmado por la ex presidenta Cristina Kirchner en el año 2010, que establecía que los cargos políticos siempre debían cobrar más que los empleados de la administración pública, se otorgó un aumento automático a la planta política de este gobierno”, anunció a través de su cuenta de X (antes Twitter).

Y apunta: “Cada día que pasa encontramos una nueva norma que favorecía a los políticos y perjudicaba a los argentinos. Con nosotros los perjudicados van a ser los políticos”. “Obviamente vamos a derogar ese decreto y retrotraer cualquier aumento que la planta política haya percibido”, anuncia.

Finalmente, Cecilia Moreau fue la que puso blanco sobre negro en esta acusación y le recomendó que se retracte.

“Presidente, El decreto 90/24 (del 26/01/2024 ) fijó un 16% de aumento a partir de enero para los trabajadores de la Administración Pública Nacional. Ese mismo decreto establecía que el aumento no se trasladaba a remuneraciones de subsecretarios para arriba. Un mes más tarde, los mismos funcionarios firman el decreto 206/24 (del 28/02/2024) que fijó un aumento del 12% a partir de febrero. Pero, esta vez, el artículo 4to estableció que sí era trasladable a funcionarios. Le informaron mal o con malicia, CFKArgentina no tiene nada que ver, estaría bien que se retracte“, posteó.