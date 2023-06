Un jugador de Lanús fue denunciado por violencia de género por su pareja

El delantero de Lanús Lautaro Acosta fue denunciado por violencia de género por su pareja, quien escribió un descargo y pidió ayuda a través de sus redes sociales.

La joven, llamada Ludmila Isabella, publicó un fuerte mensaje y fotos de una presunta agresión, mientras que aseguró que sufre “violencia psicológica, física y económica”, y que lo denunció en la Justicia el 8 de junio pasado en una causa que está en el Juzgado de Familia 10 de Lomas de Zamora.

“Ya no sé qué más hacer, necesito ayuda y hacerlo público para que pague todo lo que me hizo y se deje de manejar con tanta impunidad. Sufrí violencia física, psicóloga y económica, de lo peor que se puedan imaginar, tengo fotos y audios para demostrarlo”, expresó la pareja del atacante del Granate.

Y agregó: “Le hice dos denuncias, una en 2019 y otra hace unos días. A mi ya me cagó la vida, me la arruinó, siempre voy a recordar esas madrugadas que me golpeaba sin parar. Me arrastraba por el piso y hasta llegó a darme una patada en la nuca ya tirada en el piso hecha bolita. Una vez llegó a amenazarme con una cuchilla blanca que teníamos en casa de carnicero y me la ponía en la panza, me rompía la ropa, me la escupía y pateaba”.

Tras repasar otros hechos de violencia, la joven continuó: “Solo puedo decir que es el padre de mi hijo Benicio y jugador de fútbol del Club Atlético Lanús. Por favor pido ayuda y que esto no vuelva a pasar más. Tengo miedo por mi vida y la vida de mi hijo. Nos dejó en la calle. Siempre creí en que él iba a cambiar y me equivoqué. Y otra vez volví a vivir el infierno que no le deseo a ninguna mujer y menos con un hijo”.

“Él está impune, viaja, sigue jugando al fútbol y lo gente lo sigue queriendo pese al monstruo de persona que es. Es violento hasta en la cancha y lo demuestra en cada partido. No doy más. El juzgado de familia número 10 de Lomas de Zamora todavía no sacó una medida cautelar desde el 8 de junio que hice mi denuncia, y el sigue amenazando. Por favor ayúdenme”, cerró el mensaje que motivó gran cantidad de respuestas.

Desde el entorno del jugador niegan cualquier tipo de relación con esta situación que no es nueva, pues en 2019 Ludmilla había denunciado a Acosta aunque al poco tiempo la pareja habría decidido darse “otra opotunidad” como indicó la denunciante en una de las respuestas de su posteo pidiendo ayuda.