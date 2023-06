Grindetti, sobre los cruces entre Bullrich y Larreta: “Son chispazos que no producen heridas”

El precandidato a gobernador bonaerense por Juntos por el Cambio (JxC), Nestor Grindetti, minimizó hoy las críticas que se lanzaron ayer Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta, los postulantes presidenciales de la coalición opositora, al considerar que son “chispazos que no producen heridas” porque los dirigentes del espacio saben que deben “trabajar unidos” tras las primarias abiertas simultáneas y obligatorias (PASO) que se desarrollarán el próximo 13 de agosto.

“Dije lo que a mi me parece y (el jefe de gobierno porteño) Horacio Rodríguez Larreta hizo lo mismo. Esto no produce heridas. No hay nada que impida que no podamos trabajar juntos. Son chispazos que ocurren cunado dos espacios se encuentran compitiendo”, aseguró Grindetti en declaraciones a la radio online FutuRöck.

Los dichos del intendente de Lanús y presidente del club Independiente se producen un día después de que Bullrich calificara al jefe de Gobierno porteño como un “ventajero total y oportunista que hace cualquier cosa por un voto”.

Por su parte, Larreta había afirmado horas antes que la exministra de Seguridad del gobierno de Cambiemos (hoy JXC) propone el mismo “modelo” que “ya fracasó” durante la administración presidencial que Mauricio Macri cumplió entre 2015 y 2019.

En su cuenta de Twitter, Grindetti, enrolado en las filas de Bullrich, lamentó las expresiones del jefe de Gobierno porteño sobre Macri, al señalar que “vienen de alguien que es socio fundador de un espacio político“, y sostuvo que, por ese motivo, debería saber que en una competencia interna “no es un vale todo”.

“¿Quién puede decir que la inserción de la Argentina en el mundo como nunca antes en su historia fue un fracaso? ¿Quién puede decir que la lucha contra el narcotráfico y la inseguridad poniéndonos siempre del lado de la gente fue un fracaso?”, escribió Grindetti en un hilo de Twitter en el que también enumeró lo que considera fueron los logros de la gestión macrista.

“No suelo engancharme en la interna, pero Larreta habló de ‘fracaso’. Cuando Mauricio (Macri) es el primero en reconocer lo que no salió bien. Creo que, de parte de Horacio, ameritaba dar una visión de las cosas que salieron bien durante el gobierno pasado, pero ya está. Se terminó”, apuntó el jefe comunal de Lanús.

En ese sentido, aseguró que JxC tiene “experiencia en las internas” y que no hay dudas que la dirigencia del espacio opositor comparten “los mismos valores y objetivos a largo plazo”.

“Las diferencias son tácticas. No termina siendo útil una alianza amplísima en un momento electoral, porque eso suena a una mera especulación”, sostuvo.

En ese sentido, fundamentó que no tener “mayoría absoluta en las cámaras” del Congreso nacional obliga a “buscar los acuerdos” lo que “enriquece los proyectos y permite dar discusiones y negociaciones”.

“El momento de los acuerdos es después de haber ganado una elección. Una alianza como Cambiemos se forma con el tiempo. No nos tenemos que juntar para ganar, sino porque compartimos un proyecto de país. Un ejemplo en estos días: no me gustó nada que se convocara al (precandidato a presidente, Juan) Schiaretti a JxC”, afirmó Grindetti en referencia a la discusión que se dio por la iniciativa de Larreta de impulsar el ingreso del gobernador de Córdoba a la coalición opositora.

Finalmente, opinó que en las últimas semanas se verifica “un alejamiento” de la ciudadanía en relación a las ideas que sostiene el diputado nacional y líder de La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei, y como prueba de ello citó “los problemas” que tuvo el economista a la hora de armar las listas de precandidatos con miras a las primarias abiertas simultáneas y obligatorias (PASO) del próximo 13 de agosto.

“Milei ha extremado tanto el concepto de libertad que lo ha convertido en una propuesta de libertinaje. No puede funcionar una sociedad sin un Estado que tiene tener el tamaño adecuado. No podemos funcionar sin Banco Central. Incluso llevó las cosas a otro limite al hablar de la libertad de vender órganos”, completó.