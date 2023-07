Almirante Brown: Una mujer trans fue asesinada en un crimen de odio

Una mujer trans de 64 años fue asesinada en Burzaco, partido de Almirante Brown, en el marco de un crimen de odio y que fue dado a conocer a travás de las redes sociales de las organizaciones que agrupan a ese colectivo.

Según los testimonios, se pudo saber que Liliana Veroni, conocida como La Chaqueña, fue asesinada mientras trabajaba ofreciendo servicios sexuales sobre la avenida Monteverde.

El travesticidio ocurrió durante la mañana del 3 de julio y, según los testigos, fue cometido por un hombre que iba en bicicleta por la ruta quien la atacó a ladrillazos y la arrojó a un pozo.

Además, denuncian que pese a los reiterados llamados de los vecinos, tanto la ambulancia como la policía tardaron 45 minutos en llegar a la escena del crimen, por lo cual la víctima no pudo recibir auxilio en forma inmediata.

Desde las organizaciones que agrupan al colectivo trans precisaron que “el crimen de la Chaqueña deja al descubierto una vez más el abandono del sistema de salud y el Estado a las personas travestis y trans”.

En ese sentido, puntualizaron que el 73% de las personas trans no tiene acceso a la educación, el 98% no tiene trabajo formal y el 80% sobrevive a través de la prostitución. “El cupo laboral trans no se aplica: los últimos datos arrojan que de 7318 personas que se postularon solo 574 accedieron, muchas de ellas como monotributistas”, agregaron.

La causa por el asesinato de Varoni está a cargo de la UFI 3 de Lomas de Zamora donde afirman que si bien hay filmaciones y testimonios sobre el hecho, aún no logran identificar al travesticida.