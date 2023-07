Y, un día, Los Andes volvió a la victoria

Los Andes logró hoy un triunfo tan balsámico como urgente al vencer en Lomas de Zamora a Comunicaciones por 1 a 0 en un partido por la quinta fecha del Torneo Clausura de Primera B.

El tirunfo le permite sumar cinco unidades en la tabla del actual certamen y 29 en la general que lo devuelven a la zona de Reducido para disputar el segundo ascenso.

El partido comenzó con dominio del Cartero y sólo un intermitente Brandon Barbas ponía fútbol en el Milrayitas y fue precisamente él quien conectó el centro a media altura para meterla contra el palo derecho y gritar el primer gol del Clausura en el Eduardo Gallardón.

Ganó Los Andes con este gol de Brandon Barbas. Fue 1-0 ante Comunicaciones y fin a la racha negativa. pic.twitter.com/HyycpcmKLX — VIVO POR LOS ANDES (@VIVOporLOSANDES) July 10, 2023

El gol le dio aplomo y autoridad a Los Andes al tiempo que diluyó a los de Agronomía aunque el partido entró en una zona gris donde Los Andes desperdició algunas chances para aumentar el marcador.

El ahora renunciado Cristian Aldirico buscó en el banco las soluciones ofensivas pero el Milrayitas supo defender el resultado, el triunfo y el regreso al Torneo Reducido.

Síntesis de Los Andes – Comunicaciones

Primera B – Fecha 5

Los Andes (1): Sebastián López; Gabriel Carrasco, Gastón Martínez, Horacio Igarzabal y Nazareno Fernández Colombo; Franco Rodríguez, Gabriel Cañete y Brandon Barbas; Matías González, Matías Córdoba y Luis Pérez. DT: Alejandro Migliardi-Joaquín Iturrería.

Comunicaciones (0): Gonzalo Yordan; Federico Pérez, Valentín Rodríguez, Marcelo Vaca y Ramiro Ríos; Mauro Miraglia, Juan Manuel Fernández Tomás Asprea y Diego Molina Fariña; Cipriano Treppo e Ivo Costantino. DT: Cristian Aldirico.

Gol

PT: 18m. Brandon Barbas (LA).

Cambios

ST: inicio Liam Castro por Treppo (C), 16m. Cristian Maidana por Barbas (LA) y Alexis Vázquez por Molina Fariña (C), 27m. Gianluca Caruso por Córdoba (LA), Sebastián Zeballos por Pérez (LA), Federico Haberkorn por González (LA) y Mauro Bazán por Miraglia (C), 34m. Guido Segalerba por Rodríguez (LA), 37m. Edilson Giménez por Pérez (C).

Amonestados: Rodríguez, Pérez, Barbas, Caruso (LA); Treppo, Vaca, Bazán (C).

Árbitro: Jonathan De Oto.

Estadio: Eduardo Gallardón.