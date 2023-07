“El agro y la industria van de la mano”, aseguró Alberto Fernández

El presidente Alberto Fernández afirmó hoy que el sector agropecuario y la industria no son actividades “contrapuestas”, reiteró su idea de una necesaria industrialización de las materias primas y lamentó la sequía sufrida durante el último año causando impacto de magnitud en las finanzas nacionales.

“Pareciera ser que uno es que quiere al agro o quiere la industria, y la verdad es que van de la mano y no están contrapuestas. Uno tiene que prestarle atención al mundo agropecuario y al mundo industrial”, dijo el Jefe de Estado al participar del 45° Consejo Federal Agropecuario que sesionó en el Museo del Bicentenario.

Acompañando por el secretario de Agricultura, Juan José Bahillo, y de las máximas autoridades provinciales del sector agroindustrial, Fernández señaló la importancia del sector en la economía nacional y se refirió con especial detalle a la problemática del cambio climático.

“La actividad industrial crece un 3 por ciento en lo que va del año, la agropecuaria cae un 45%. Si no hubiéramos tenido la sequía, estaríamos creciendo cuatro o cinco puntos este año”, lamentó el mandatario.

Fernández consideró que es una “discusión banal” estimar “cuánto pesa la agroindustria en Argentina”, ya que su magnitud quedó evidenciada en el hecho de que “una sequía” generó “un daño económico impresionante”. “Es tan cierto eso como que la Argentina no vive de la agricultura. Perdimos el 20% de las exportaciones, exportamos un 80% de otras cosas. Ahora, un 20 por ciento es un montón, es muchísimo. Hay que prestarle atención”, agregó.

El presidente dijo que, como Gobierno, se le prestó “mucha atención a la producción agrícola, no sólo porque a la Argentina le sirve, porque son divisas para el país, sino porque hay muchas regiones que viven de esa producción”.

“Que a nosotros el tema agropecuario, no debe caberle duda a nadie. Que lo ponemos en valor, no debe ponerlo en duda nadie. (El ministro de Economía) Sergio (Massa) me mandó tres páginas de lo que hicimos para preservar al sector. Como estamos en un momento difícil, parece que le estoy pasando cuentas, y no quiero pasarle cuentas a nadie. Recordarles que siempre estuvimos cuando el sector nos necesitó”, subrayó.

En el encuentro se abordó una agenda con eje central en las economías regionales, el nuevo tipo de cambio para las exportaciones que se liquidan hasta el 31 de agosto de 2023 y las proyecciones “en números”.

En 2022, este sector generó más de 7.000 millones de dólares y 4,8 millones de toneladas en exportaciones. Más de 50 cadenas de las economías regionales están incorporadas al Programa de Incremento Exportador, entre las que se cuentan la olivícola, pesquera, vitivinícola, apícola, foresto industrial, girasol, frutícola y hortícola.

Durante la reunión también se presentó un informe agrometeorológico para la próxima campaña, un segundo informe sobre la inversión del Fondo Fiduciario Nacional de Agroindustria (Fondagro) en enoturismo y un tercer informe forestal sobre la Ley 25.080 – Plan Ganar, además del programa Impulso Tambero II JJB y el programa PROBIAAR.