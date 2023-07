Máximo Kirchner encabezó un encuentro de dirigentes en la UOM de Avellaneda

El diputado nacional y presidente del Partido Justicialista (PJ) bonaerense, Máximo Kirchner, aseguró que cancelar la deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI) servirá para “lograr independencia y diseñar las políticas públicas que necesita” la Argentina.

“El FMI no quería la moratoria previsional, sin embargo, logramos sancionarla con apoyo de (el ministro de Economía y precandidato presidencial de UxP, Sergio) Massa. Hoy, un millón de argentinos y argentinas pueden acceder a jubilarse. Entonces, cancelar la deuda con el Fondo como hizo Néstor (Kirchner), es honrar el esfuerzo de los argentinos y argentinas y lograr independencia. Es la manera de diseñar e implementar las políticas públicas que necesitamos“, afirmó el legislador del Frente de Todos (FdT).

Máximo Kirchner, quien buscará renovar su banca en las próximas elecciones por Unión por la Patria (UxP), formuló estas declaraciones al hablar en una peña de dirigentes del peronismo realizada anoche en la sede de la seccional Avellaneda de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM).

La jornada estuvo organizada por el exdiputado nacional Carlos Kunkel, y contó además con las presencias de la senadora nacional del FdT Juliana di Tullio y el secretario general de la UOM, Abel Furlán.

En ese marco, el presidente del PJ bonaerense sostuvo que en estás elecciones se disputa “cómo queremos vivir y qué comunidad queremos para desarrollarnos”.

Asimismo, Máximo Kirchner felicito a Furlán por el acuerdo paritario alcanzado y afirmó que la competitividad de la economía “no puede salir de la tristeza de los trabajadores”. “Tiene que surgir de la buena administración de nuestro país y de la defensa de los salarios. Eso es lo que le debe permitir a los trabajadores consumir y viajar por el país. Esas son las cosas que hacen crecer crecer nuestra economía”, apuntó.

En cuanto a la campaña electoral, el diputado aseguró que la oposición “busca dividir al pueblo” para que los argentinos crean que “los derechos conquistados son privilegios” . “Necesitamos de todos y todas para construir el triunfo que permita no solo que no gane la derecha, sino ofrecer a nuestros pibes y pibas propuestas que los inviten a soñar”, afirmó.

Por su parte, Juliana Di Tullio destacó el ejemplo de las paritarias como herramienta para recuperar los salarios frente a la inflación, y resaltó la necesidad de que “las argentinas y los argentinos vayan a votar” en las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) que se celebrarán el próximo 13 de agosto.

“Es el momento en el que el pueblo tiene el verdadero poder en sus manos. Si no vota, lo pierde. El voto es en defensa propia y de la Patria, en contra de quienes quieren perseguir a los y las trabajadoras y privatizarlo todo”, subrayó Di Tullio.

Con Máximo y las queridas y queridos integrantes de la Peña Bonaerense, organizada por el compañero Carlos Kunkel, anoche nos reunimos en UOM seccional Avellaneda y celebramos un nuevo triunfo de las y los trabajadores, por una paritaria que recupera el salario. pic.twitter.com/7857AcAvTj — Juliana di Tullio (@ditulliojuli) July 25, 2023

En esta línea, aseguró: “(En las elecciones) se juegan dos modelos de país muy concretos: el que en 2001 dejó crisis y muertos, o el que defendemos desde 2003, que es el de una Argentina que crece e incluye”.

Al cierre de la actividad, Furlán celebró que se incluya “el debate respecto al valor del trabajo”.

“Cristina (Fernández) ya lo advirtió cuando nos decía `no vienen por mí, vienen por sus salarios y sus jubilaciones`. Quieren volver para quitarnos derechos, quieren que aceptemos la explotación por salarios que no alcanzan para alimentar a las familias. No podemos aceptarlo, el peronismo se rebela contra las injusticias”, concluyó.

Entre las y los referentes agrupados en la Peña Bonaerense estuvieron presentes Teresa García, Francisco “Barba” Gutiérrez, Mario Oporto, Julio Pereyra, Nora César, Roberto Feletti, Edgardo Depetri, Cristina Fioramonti, Gustavo Dutto, Aníbal Stella, Claudia Bernazza, Adriana Puiggrós, Miguel Saiegh y María Lenz, quienes fueron recibidos por el secretario adjunto de la UOM seccional Avellaneda, Daniel Daporta.