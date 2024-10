Máximo Kirchner, desde Lanús, llamó a la unidad del peronismo para enfrentar al Gobierno

El diputado de Unión por la Patria (UxP) y presidente del Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires, Máximo Kirchner, hizo un fuerte llamado a la unidad del peronismo durante un acto en el partido de Lanús. En su discurso, convocó a construir un frente sólido que permita “construir el camino de salida del gobierno de Javier Milei”, y destacó la necesidad de solidaridad entre los argentinos para enfrentar las políticas del actual Gobierno.

El jefe de La Cámpora planteó que la falta de cohesión y acción política es lo que ha permitido el avance de Milei. “Tenemos que construir solidaridad entre pares, entre argentinos y argentinas, para demostrarle a un gobierno que ha podido avanzar porque cerramos los ojos y repetimos ‘unidad, unidad, unidad'”, manifestó, y subrayó la importancia de una unidad que tenga un propósito claro y no sea solo un eslogan.

Kirchner recordó el esfuerzo por alcanzar la unidad a partir de 2019, cuando asumió la fórmula presidencial de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner, y remarcó que “esa búsqueda de unidad tiene que tener un norte, un destino cierto que se pueda desarrollar”.

El dirigente también reconoció que la oposición peronista no ha logrado tener la cantidad de votos necesarios en el Congreso para frenar algunas de las decisiones del Gobierno actual. “Si no pudimos rechazar el veto del Presidente a la hora de defender el presupuesto universitario o a los jubilados y jubiladas es porque aún no tenemos la cantidad de diputados y diputadas que nos permita hacerlo”, explicó.

Construcción de una fuerza política para frenar al Gobierno

Durante su discurso, Kirchner destacó la importancia de consolidar una fuerza política que permita al peronismo tener un papel determinante en el Congreso y frenar las reformas del Gobierno.

“Hay que construir una fuerza política para tener las manos necesarias para poder frenar a este Gobierno. Tenemos que construir una opción y dejar de hacer demagogia. Una opción que le dé a la gente un cachito de ilusión”, agregó, y resaltó la necesidad de ofrecer una alternativa real y concreta al oficialismo.

Kirchner también se refirió a la relación entre los dirigentes y la ciudadanía, dejando en claro que el apoyo popular es lo más importante. “¿De qué te sirve estar rodeado de dirigentes si después la gente no está? Yo prefiero a alguien que esté acompañada por la gente”, afirmó el diputado.

El rol de Cristina Fernández de Kirchner y la responsabilidad política

En su intervención, Kirchner también se refirió a las intenciones de la ex presidenta de postularse como candidata a titular del Partido Justicialista. Sin dar detalles, mencionó que Cristina “hace lo que tiene que hacer” y que su compromiso con la política sigue siendo fuerte.

“Cristina siente una gran responsabilidad y siente que tiene que dar la pelea para construir colectivamente una salida a esta realidad que tanto le duele a nuestro pueblo a lo largo y a lo ancho de la Patria. Tenemos que construir el camino de salida del Gobierno de Milei”, manifestó Kirchner.

Además, el líder peronista instó a construir mayorías que sean consistentes y no se disuelvan ante las primeras dificultades. “La unidad del frente nacional es necesaria, pero tenemos que entender que la consistencia de esa unidad en estos tiempos de liquidez es necesaria, de lo contrario volveremos a generar una nueva frustración en nuestro pueblo”, advirtió.

Para finalizar, Kirchner subrayó que el camino por delante será arduo, pero que la clave está en la unidad y en la capacidad de autocrítica. “Lo que se viene va a ser durísimo, pero si encima nos alejamos y nos peleamos, va a ser mucho más difícil todavía. Debemos dar una demostración no solo de militancia política sino de ser buena gente. Tenemos que animarnos a transformarnos a nosotros mismos y revisar qué estamos haciendo bien y qué estamos haciendo mal”, concluyó.