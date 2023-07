“No era un estafador”, dijo el hermano del empresario asesinado y descuartizado

El hermano de Fernando Alejandro Pérez Algaba, el empresario hallado asesinado y descuartizado en un arroyo de la localidad de Ingeniero Budge, partido de Lomas de Zamora, aseguró hoy que la víctima “no era un estafador” y explicó que desconoce si mantenía algún tipo de vínculo con integrantes de la barra brava de Boca Juniors.

“Si le hubiesen pegado un tiro, puedo pensar que haya sido un ajuste de cuentas, pero lo que no me cierra que lo cortaron como lo cortaron“, dijo Rodolfo Pérez Algaba, quien rechazó que su hermano fuera un “estafador”.

“La actividad de él era la compra venta de autos, con el tema de los Bitcoin no le fue bien, eso se canceló y quedo ahí“, explicó el hombre, quien agregó que hacía “tres meses que no lo veía” a su hermano porque habían tenido una discusión.

“El empezó de chico repartiendo pizza, pero nadie dice que aproximadamente a los 17 años mi papa falleció y dejó una herencia, la cual la cobramos todos. O sea, mi mamá, yo, él cobramos una herencia y ahí es como que él empezó a hacer otra clase de negocios comprando autos de baja gama”, agregó.

Además, Rodolfo contó que su hermano “estaba bajo tratamiento psiquiátrico por una enfermedad de ansiedad“.

“Vengo desde hace tres días que casi prácticamente no duermo, pensando, rompiéndome la cabeza, cómo pudo llegar a pasar esto. Pero yo no me voy a quedar quieto, no voy a hacer justicia con mis propias manos, pero espero que se haga justicia”, dijo el hombre en declaraciones a Crónica TV.