Rossi, sobre Bullrich: “Quiere eliminar al 50 por ciento de los argentinos y no sabe de economía”

El jefe de Gabinete y precandidato a vicepresidente de Unión por la Patria (UxP), Agustín Rossi, consideró hoy que la postulante presidencial de Juntos por el Cambio (JxC) Patricia Bullrich, “además de querer eliminar al 50 por ciento de los argentinos, no sabe nada de economía“.

“Bullrich es una señora que además de querer eliminar al 50 % de los argentinos, no sabe de economía. Hay sectores que no se han ido nunca de ese lugar de grieta. Cuando uno ve el video de ayer, en el cual se la ve cantando contra Cristina (Fernández de Kirchner), no podemos olvidar que fue la única política que no condenó el intento de asesinato que sufrió (la vicepresidenta) el año pasado. Tampoco podemos obviar que (el otro postulante de JxC, Horacio Rodríguez) Larreta planteó terminar con el kirchnerismo”, señaló Rossi en declaraciones a AM 990.

De esta forma, el jefe de Gabinete se refirió a un material audiovisual que se difundió ayer, en el cual Bullrich se exhibía en el centro de una reunión de jóvenes del PRO, quienes entonaban una canción en la que se pronunciaban en favor de construir una Argentina “en la que estemos todos menos Cristina”.

Asimismo, Rossi dijo que “Bullrich apela a términos que alguna vez escuchó como el blindaje para eliminar el cepo. Esa frase de campaña de ‘es todo o nada’, que habitualmente utiliza en su campaña, se refiere a la eliminación del adversario político”.

El funcionario señaló además que “después dicen que quieren terminar con la grieta” pero lo que hacen a través de estos discursos es “alimentar el odio“, y estimó que “el pueblo argentino toma nota y actuará para garantizar un camino de paz”.

Sobre la propuesta de Bullrich de pedir dólares al Fondo Monetario Internacional (FMI) para “blindarse” y “sacar el cepo al dólar”, Rossi indicó que la postulante “no podía decir de dónde iba a sacar la plata”.

“Es algo desproporcionado para cualquier candidato a presidente en una democracia, no decir de dónde va a sacar la plata, todos sabemos qué sucedió con el blindaje y qué significó financiar la fuga de capitales”, subrayó.

Por otra parte, se refirió a las declaraciones de la diputada nacional de JxC María Eugenia Vidal, quien aseguró que la deuda con el FMI era “otro relato k”.

“A Vidal hay que mandarla a leer el informe de la Auditoría General de la Nación (AGN), donde queda establecido que el dinero que el FMI le dio a la Argentina fue destinado a pagar deuda que tomo el sector privado”, subrayó.

El jefe de Gabinete recordó que “está claramente expuesto en el informe” que “el 70% de la deuda tomada en 2016 y 2017 fue para pagar deudas y el 30% para la fuga de capitales”.

“¿Que tendría que haber hecho (el expresidente Mauricio) Macri si no se hubiese asustado? Empezar a restructurar la deuda con el sector privado”, concluyó.