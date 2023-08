“No tengo jurisdicción, no tengo por qué meterme en ese tema”, la respuesta de Aníbal Fernández sobre el crimen de Morena

El ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, evitó hoy pronunciarse tras el asesinato de Morena Domínguez, la nena de 11 años que fue asesinada en Villa Diamanete, en el partido bonaerense de Lanús durante un robo. “No tengo jurisdicción, no tengo por qué meterme en ese tema”, fue la respuesta del ministro al ser consultado.

“Me vienen a preguntar por un hecho puntual, en el que no tengo jurisdicción y lo que conozco lamentablemente solo es por los medios”, Sostuvo en una rueda de prensa a las puertas del Ministerio de Seguridad, y agregó: “No participamos, no puedo contar de lo que no participo”.

Consultado respecto a la responsabilidad del Estado ante los reiterados episodios de inseguridad, el funcionario del Gabinete de Alberto Fernández sostuvo: “Es limitada en tanto y cuanto la responsabilidad de concluir con este tema son muchísimas. Hace mucho que hay que darles soluciones a esto, lo que significa no la pobreza sino que son las faltas de expectativas“.

“Hemos lidiado con este tema desde los gobiernos de Néstor y Cristina (Kirchner) y la catástrofe de 2015 a 2019 -tal como calificó a la época en la que gobernó Cambiemos- nos hizo retroceder muchísimos cuadros como para pensar que tenemos que empujar para volver al mismo lugar en el que estábamos”, desarrolló en una clara crítica a la gestión del expresidente Mauricio Macri.

Por último, Aníbal Fernández felicitó el trabajo de inteligencia de la Policía Bonaerense tras la detención de los dos sospechosos, y se mostró en coincidencia con su par de la provincia, Sergio Berni, sobre el consumo de drogas en estos episodios. “Los responsables de semejante bestialidad parecería ser que al final de la jornada no sabían ni que había pasado lo que pasó”, concluyó