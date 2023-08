Personas privadas de la libertad elaboraron un bipedestador para una escuela especial

Un bipedestador, un equipamiento adaptado que se utiliza para conseguir la posición vertical, en este caso de un niño, cuando el cuerpo no puede actuar de forma activa en contra de la gravedad fue elaborado por personas privadas de la libertad alojadas en la unidad 30 del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPD) con sede en el partido de Alvear.

La experiencia solidaria se desarrolló en la Unidad 30 del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) en el marco del programa Más trabajo, menos reincidencia que impulsa el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires.

“Existe una gran variedad de bipedestadores, y la mayoría representan un alto costo económico, por eso esta donación significa mucho. Estar de pie es una posición que muchos de ellos no han podido experimentar hasta el momento, por eso es de vital importancia este equipamiento. Cada niño que lo use tendrá sensaciones agradables en su cuerpo, ya que no han de realizar un esfuerzo excesivo para mantenerse de pie y de esta forma pueden dedicar parte de su energía a explorar el entorno desde una perspectiva diferente”, explica Marcela Di Nucio del SPB

El bipedestador fue fabricado por un grupo de internos que tuvieron la iniciativa de juntar los materiales y dentro del área de Formación Técnica y Oficios, perteneciente a la Dirección de Promoción e Inclusión Sociolaboral y la Subdirección General de Trabajo del SPB, lograron terminar un equipamiento muy útil para la escuela especial 502 de Norberto de la Riestra.

“Normalmente se programa la bipedestación frente a una mesa donde se puedan realizar actividades pedagógicas y/o, ayudándole a organizar su control óculo-manual mientras mantiene un correcto alineamiento músculo-esquelético”, explicó Luján Menay, directora de la escuela 502.

En esa línea, puso de relieve que gracias al bipedestador, ·los niños pueden mantenerse en la misma posición que el resto de sus compañeros, amigos o hermanos, ya sea en un ámbito escolar o familiar, por lo que se trabajan también las áreas socializadoras y de relación con sus iguales”, subrayó.