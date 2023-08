Alberto Fernández cruzó a Patricia Bullrich por los BRICS: “La política exterior no tiene ideologías”

El presidente Alberto Fernández hizo declaraciones en las que defendió la decisión por la que Argentina se convirtió en nuevo socio de los BRICS. Criticó a la candidata a presidente de Juntos por el Cambio Patricia Bullrich, quien dijo que si es electa sacaría al país del foro de naciones emergentes. “No entiende lo que está diciendo, la política exterior no tiene ideologías”, señaló el Jefe de Estado.

Este jueves se confirmó que la Argentina ingresará al BRICS, el foro de países emergentes que integran Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. El tema se coló en la campaña, al ser Bullrich la figura que hizo alusión a esa medida durante el Consejo de las Américas que se desarrolla en Buenos Aires. El Presidente respondió a las declaraciones de la referente opositora.

En una entrevista con Radio Perfil de este jueves, Alberto Fernández salió al cruce de los dichos de Patricia Bullrich sobre la postura ante el BRICS. “Ojalá que no sea presidenta, porque no entiende lo que está diciendo”, dijo el mandatario. Y agregó: “La política exterior no tiene ideologías, tiene intereses”.

Anteriormente, el propio Presidente había confirmado la novedad a través de un breve video que difundió en sus redes sociales. Allí brindó un mensaje al país tras confirmarse el ingreso de la Argentina a los BRICS. “Ser parte de los BRICS nos fortalece”, sostuvo el jefe de Estado desde la Quinta de Olivos. “Este ingreso es una nueva oportunidad para la Argentina”, completó.

Hemos recibido con mucha alegría nuestra incorporación a la alianza de los BRICS.



La Argentina encuentra allí un nuevo camino hacia el desarrollo con justicia social y para seguir haciendo oír su voz en el mundo. https://t.co/kqZkq8ISUT — Alberto Fernández (@alferdez) August 24, 2023

El anuncio se da un día después de la confirmación del desembolso del FMI, que trae un alivio a las reservas del BCRA. La noticia se confirmó durante la madrugada local, mientras se desarrolla la cumbre de países emergentes en Johannesburgo, Sudáfrica.