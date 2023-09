Juan Manuel Cruz se va de Banfield

El delantero Juan Manuel Cruz se marchará de Banfield y jugará en el Hellas Verona de Italia, club de la Serie A del fútbol peninsular.

El atacante, de 24 años, mantenía una situación conflictiva con la institución del sur bonaerense que, a su vez, recibirá un resarcimiento económico de 157 millones de pesos por la interrupción de un contrato que vencía el próximo 31 de diciembre.

En su campaña en el Taladro, Cruz jugó 73 partidos y anotó 11 goles. El delantero suscribirá un vínculo hasta junio de 2028 y será compañero de Bruno Amione (ex Belgrano de Córdoba), con miras a la presente temporada en el fútbol italiano.

Por otro lado, el uruguayo Yvo Calleros, último refuerzo procedente de Plaza Colonia, ya se entrenó a la par de sus compañeros y estaría a disposición del DT Julio Cesar Falcioni para el partido del domingo ante Instituto de Córdoba, por la tercera fecha de la Copa de la Liga Profesional (LPF)

A la llegada de Calleros, el Taladro sumó en este mercado de pases las de Marcelo Barovero (libre), Ezequiel Bonifacio (libre), Gabriel Aranda (ex Boca), Jesús Soraire (ex Central Córdoba de Santiago del Estero), Ezequiel Cañete (ex Unión de Santa Fe) y Matías Ramírez (ex Godoy Cruz de Mendoza).

Por otra parte, Facundo Sanguinetti, arquero suplente de Banfield, fue convocado a la Selección Argentina Sub-23 dirigida por Javier Mascherano para entrenarse en el predio deportivo Lionel Messi, pensando en el Preolímpico de enero, que será en Venezuela y definirá dos equipos de Sudamérica que participarán en los Juegos Olímpicos París 2024.

Banfield – viene de ganarle a Rosario Central por 3 a 0 – visitará a Instituto este domingo, a las 14, en choque que será arbitrado por Andrés Merlos.