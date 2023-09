El domingo épico de Facundo Cambeses, el nuevo héroe de Banfield

El arquero de Banfield Facundo Cambeses se convirtió en el héroe de la fecha de la Copa de la Liga al negarse entre lágrimas a dejar el campo de juego tras sufrir un golpe en la cabeza, para luego dar la asistencia en el gol agónico que significó el triunfo de su equipo de Córdoba ante Instituto.

A los 38 minutos del segundo tiempo, el arquero, que ya era la gran figura por sus atajadas, sufrió un fuerte golpe en la cabeza producto de una caída y estuvo a punto de dejar el campo de juego entre lágrimas, pero su pedido de seguir a pesar de la decisión de los médicos le permitió culminar el encuentro en el arco.

CAMBESES SE PUSO A LLORAR Y SE QUEDÓ EN LA CANCHA



El arquero de Banfield sufrió un duro golpe, querían reemplazarlo y entre lágrimas pidió que no salir. Finalmente, siguió jugando#LPFxTNTSports pic.twitter.com/CpYkKU2EWU — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) September 3, 2023

Luego de esa desafortunada jugada, Cambeses fue el encargado de asistir en la última a Gerónimo Rivera en la contra que el juvenil transformó en gol y en el triunfo de Banfield, que lo llevó a la cima de la Zona A con seis puntos y le dio aire en a pelea por la permanencia.

Facu Cambeses perdió el conocimiento y le decía de todo a sus compañeros y a Merlos… ¡que la mamá no lo dejaba!



📺 #ESPNFútbol1 | @ESPNFutbolArg pic.twitter.com/qQicb9LJ2o — SportsCenter (@SC_ESPN) September 4, 2023

“Cuando le pregunté a Cambeses si estaba para seguir no reaccionaba, le pegué un par de cachetadas y me dijo ‘mi mamá no me deja. Por eso lo hice atender y pedí el cambio“, explicó el árbitro Andrés Merlos sobre lo sucedido en declaraciones a TyC Sports.