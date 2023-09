El déficit comercial se aceleró en agosto y superó otra vez los US$ 1.000 millones

El déficit comercial de agosto se aceleró respecto del mes pasado y superó nuevamente los US$ 1.000 millones. De esta forma en siete de los ocho meses del año la balanza resultó negativa y se alcanzó un déficit de US$6.205 millones en lo que va del año.

En agosto de 2023, las exportaciones alcanzaron 5.854 millones de dólares y las importaciones, 6.865 millones de dólares. El intercambio comercial (exportaciones más importaciones) disminuyó 17,3% en relación con igual mes del año anterior, y alcanzó un monto de 12.719 millones de dólares.

La balanza comercial mostró un déficit de 1.011 millones de dólares. Las exportaciones cayeron 22,4% respecto a agosto de 2022 (-1.687 millones de dólares), debido a una baja de 12,1% en las cantidades y de 11,7% en los precios.

#DatoINDEC

Comercio exterior: en agosto de 2023, las exportaciones cayeron 22,4% interanual; y las importaciones, 12,4% https://t.co/tZLHboEznq pic.twitter.com/WBycvyvfgn — INDEC Argentina (@INDECArgentina) September 21, 2023

El déficit comercial rubro por rubro

Todos los rubros disminuyeron: las manufacturas de origen agropecuario (MOA), 28,0%; los productos primarios (PP), 26,1%; los combustibles y energía (CyE), 15,3%; y las manufacturas de origen industrial (MOI), 13,2%.

Las importaciones descendieron 12,4% respecto a agosto de 2022 (-972 millones de dólares), debido a una caída de 18,4% en los precios, ya que las cantidades se incrementaron 7,4%. En términos desestacionalizados, las compras al exterior cayeron 3,0%.

A nivel de uso económico, se redujeron las importaciones de vehículos automotores de pasajeros (VA), 88,1%; combustibles y lubricantes (CyL), 54,3%; resto, 32,8%, fundamentalmente por la menor compra de bienes despachados mediante servicios postales (couriers); bienes intermedios (BI), 10,2%; y bienes de consumo (BC), 3,8%. Mientras que bienes de capital (BK) no registró variación alguna, piezas y accesorios para bienes de capital (PyA) creció 17,3%.

De esta manera en ocho meses del año el deficit de la balanza comercial acumula US$ -6.029 M mientras que en los mismos meses de 2022 la balanza comercial era superavitaria en USD 2.197. Unos US$8.226 millones de dólares de diferencia.

Desde LCG, proyectan para finales de 2023 un nivel de exportaciones en torno a los 66.000 millones de dólares, un 25% menos que 2022, en base a las proyecciones de la Bolsa de Comercio de Rosario y el ajuste que están sufriendo los precios internacionales.

En tanto que para las importaciones la proyección las ubica en torno a US$ 69.000 para todo el año, por lo cual se puede concluir que en los próximos meses la balanza comience a mostrar signos de recuperación, pero por un freno a las importaciones a costa de la actividad, que hasta ahora se intenta mantener con un buen ritmo de importaciones dentro de las posibilidades.

Saldos comerciales por país

En agosto, se alcanzó un déficit de US$ 1.011 producto del consolidado de deficit y superavit comerciales con distintos países. Entre los principales déficit comerciales, se ubicaron China con US$1.291 millones, Estados Unidos con US$ 389M, Brasil (US$ 371M), Paraguay (US$ 251M), Alemania (US$ 180M) y Tailandia (US$176 M).

En tanto las naciones con las que Argentina tuvo superávit comercial fueron Chile (US$ 344M), Uruguay (US$ 180M), República de Corea (US$ 157M), Vietnam (US$ 149). El saldo de comercio con el resto del mundo tambien registra un superavit de US$ 817 M.

En tanto en lo que va de 2023, el desbalance comercial es de US$6.205 millones. Las principales balanzas negativas se repiten con alguna diferencia en el órden: China (US$ 6.096M), Brasil (US$ 4.904M), Estados Unidos (US$ 2.737M), Paraguay (US$ 2.067M), Alemania (US$ 1.375M) y Tailandia (US$ 1.039M).

En lo que respecta a las balanzas positivas, se encuentran Chile (US$ 2.733), Perú (US$ 1.562M), India (US$ 926M) y Uruguay (US$ 767M). Con el resto del mundo se registra un superavit de (US$ 6.025M).

El déficit comercial que mantiene Argentina con el mundo, principalmente a causa de la sequía que generó una gran caída en las exportaciones de primarias, es el segundo peor registro en los últimos diez años, solo superado por el de 2018, donde también se sufrieron importante sequías.