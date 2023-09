En un accidente de tránsito murieron el artista Huguito Flores, su esposa y su cuñado

El cantante santiagueño Huguito Flores, murió anoche a los 58 años tras sufrir un accidente automovilístico en la ruta nacional 34, a la altura de la localidad de Garza, en Santiago del Estero. En el accidente fallecieron en el acto su esposa y su cuñado, mientras que su hija de 3 años está internada en grave estado.

El choque del Volkswagen Suran que conducía el artista se produjo pasadas las 22.45 luego de una maniobra en la que el músico intentó esquivar a un camión que transportaba leña y, sin luces, se cruzó en su camino, lo que provocó el impacto contra otro vehículo, según informaron las autoridades policiales.

A raíz del accidente, también fallecieron la esposa y el cuñado del cantante, en tanto que su pequeña hija de tres años permanecía esta mañana internada en grave estado en el Centro de Salud Banda. Incluso, Flores llegó a ser trasladado para su atención, pero sufrió un paro cardiorrespiratorio.

Por su parte, los ocupantes del vehículo que colisionó contra el auto de Flores, una pareja de profesores, sufrieron algunas heridas pero están fuera de peligro.

El artista se dirigía a la ciudad de Buenos Aires, ya que tenía programada una serie de actuaciones para este 21 de septiembre, con motivo del Día de la Primavera. Incluso, horas antes había compartido un video a través de sus redes sociales en las que invitaba a todos sus seguidores a acompañarlo en un próximo show que tendría lugar en un local bailable de la zona de José C. Paz. Además, desde la producción habían detallado que no sólo esa, sino que varias actuaciones tenía previstas para esta particular jornada en la provincia con shows en el Microestadio de Ferro, en Plaza Once, en Isidro Casanova, Virrey del Pino y Monte Grande. .

Sin embargo, su principal show en la gira que abarcaría otras localidades bonaerenses estaba previsto para el 12 de diciembre en el teatro Gran Rex.

El músico había iniciado su carrera en los años 90 cuando conformó su primer grupo musical llamado Fenyxs, hasta que en 2003 fue invitado a sumarse a El Super Quinteto, banda que luego pasó a llamarse El Super y, más tarde, El Super de Oro.

En 2017, tras editar una docena de discos, se lanzó con gran éxito como solista, con el galardonado álbum “Te sigo enamorando”.

Exponente de la música tropical santiagueña, Huguito Flores contaba con éxitos como “Manos de Tijera” y “Te hubieras ido antes”, había grabado una canción con Pablito Lescano y planeaba colaboraciones con Rodrigo Tapari, El Polaco, Dani Cardozo y La Nueva Luna