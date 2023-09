Encuentro en Lomas de Zamora entre el Foro Hídrico y el Municipio

El Foro Hídrico y Ambiental y el Municipio de Lomas de Zamora mantuvieron un encuentro donde conservasaron sobre las obras necesarias para ese distrito en el marco de una reunión que contó con la presencia de la intendente, Marina Lesci, y los secretarios de Obras Públicas y de Ambiente, Emiliano Piergovanni y Emiliano Baloira, entre otros.

Entre los acuerdos alcanzados, el municipio se comprometió a acompañar a los vecinos en la gestión de una reunión con el Ministerio de Obras Públicas de la Nación para solicitar una estación de bombeo y compuertas en la desembocadura del aliviador oeste, el Vucetich del arroyo del Rey.

Además, desde la comuna explicaron que el reservorio Llavallol que se iba a realizar en los terrenos de la antigua fábrica Vasa, no pudo comenzar a causa de que si bien el proyecto fue dos veces a licitación, ésta no se concretó aunque se comprometieron a reanudar las negociaciones con la empresa para generar un nuevo plan para presentar en la provincia de Buenos Aires en un plazo no mayor a dos meses.

En relación al reservorio natural de la laguna Santa Catalina, los funcionarios aclararon que no permitirían que la empresa de recolección de residuos Covelia la rellene.

Acerca de las problemáticas en torno al arroyo del Rey explicaron que una consultora trabaja para buscar la manera de ampliar la estación de bombeo de las aguas y se comprometieron a mejorar la recolección de residuos del cauce una tarea con comparten con la Autoridad de la Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR).

Por otra parte, y ante reclamos de vecinos afectados por las inundaciones en calles de Ingeniero Budge, desde el municipio adelantaron que que están realizando los mapeos pluviales para ver de qué manera efectuarán la reconstrucción de los caños de desagüe, un relevamiento similar al que se lleva adelante en Villa Lamadrid.

También se prometieron visitar el centro complementario Héroes de Malvinas de Machado 2546 para gestionar e instalar las cloacas necesarias.