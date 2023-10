Brown ganó pero no le alcanzó para clasificar al Reducido

Al final no pudo ser y lo peor, es que pudo haber sido. Ahora pesan los puntos perdidos en casa como contra Chaco for Ever o las racha de cuatro derrotas seguidas que enhebró Brown en el cierre del torneo, cuando no se puede fallar.

Y hoy, que ante su gente Brown hizo su parte y venció en el Arandilla a Atlanta por 2 a 1, hubo otro que no cumplió es que Gimnasia de Jujuy cayó en el último suspiro ante Riestra en la Tacita de Plata y dejó al Tricolor afuera de la lucha por el segundo ascenso a la Liga Profesional de Fútbol.

Los dirigidos por Vico le dejaron la pelota al Bohemio pero fueron directos y eficaces: Patricio Vidal y Rodrigo Sayavedra marcaron y se fueron al descanso 2 a 0 arriba.

La segunda mitad fue toda para los de Villa Crespo que pudieron coronar con gol a los 18 de Federico Bisanz para achicar diferencias y que no llegó al empate porque no supo capitalizar el estado de un Brown que estaba con la cabeza en Jujuy.

Ganó Brown y fue un triunfo amargo para un equipo que no supo consolidarse para quedarse con el ticket al Reducido y que tampoco jugará la Copa Argentina.

Síntesis de Brown de Adrogué – Atlanta

Torneo Nacional de Primera – Zona B Fecha 38

C.A. Brown (2): Federico Díaz; Mauricio Rosales, Ariel Kippes, Nicolás Herranz y Rodrigo Sayavedra; Nicolás Da Campo, Luis Jérez Silva, Lautaro Belleggia y Franco Perinciolo; Iván Sandoval y Patricio Vidal. DT: Pablo Vico.

Atlanta (1): Pedro Fernández; Alejo Dramisino, Alan Aguirre, Fernando González y Valentín Gelos; Nicolás Media, Federico Marín, Mauro Bogado, Juan Galeano y Federico Bisanz; Franco Vedoya y Diego Becker. DT: Nicolás Barrero.

Goles

PT: 14m. Patricio Vidal (B) y 41m. Rodrigo Sayavedra (B).

ST: 18m. Federico Bisanz (A)

Cambios

ST: inicio Robinson Paterson por Dramisino (A) y Nicolás Mosca por Medina (A)25m. Rafael Sangiovani por Belleggia (B) y Agustín Lavezzi por Vidal (B), 29m. Lautaro Lovazzano por Da Campo (B), 30m. Vito Esmay por Vedoya (A), 35m. Francisco Nouet por Perinciolo (B), 40m. Kevin Duarte por Marín (A) y 41m. Lucas Ríos por Bisanz (A).

Amonestados: Perinciolo, Sayavedra, Belleggia, Kippes, Jerez Silva (B); Vedoya, Geloz, Dramisino, Marín y Fernández (A)

Árbitro: Daniel Zamora.

Estadio: Lorenzo Arandilla.