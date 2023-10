Radicales salieron al cruce de Javier Milei

Dentro del radicalismo, suenan fuerte las voces de respaldo a Sergio Massa, de cara balotaje del 19 de noviembre. Más fuerte aún se escuchan las críticas de radicales a Javier Milei por sus dichos en torno a Raúl Alfonsín.

El presidente del bloque de la Unión Cívica Radical (UCR) de la Cámara de Diputados, Mario Negri, arremetió contra el candidato presidencial de La Libertad Avanza (LLA), quien ayer reiteró que Raúl Alfonsín fue “uno de los peores presidentes de la historia”.

“¿El peor presidente? Recuperó la democracia (que algunos no valoran). Enjuició a las Juntas Militares. Resolvió la paz con Chile. No robó, no se enriqueció. Resistió a los levantamientos carapintadas. Jamás hizo política sembrando odio”, expresó Negri en su plataforma de la red X (antes Twitter).

En ese marco, sostuvo: “Hoy un candidato dijo que Alfonsín fue el peor Presidente. Mi tuit es para remarcar la terrible injusticia histórica que comenten quienes creen que la democracia es un problema”. Y aclaró: “No estoy con los que siembran odio ni con los corruptos”.

Ayer, en una entrevista, Milei dijo que “respeta” a la línea nacional del radicalismo, pero volvió a apuntar contra uno de sus históricos líderes: “El gobierno de (Raúl) Alfonsín es uno de los peores de la historia”.

Voces a favor de Massa

En la víspera, el embajador argentino en España, Ricardo Alfonsín, aseguró que “miles y miles de radicales” apoyarán “en defensa de la democracia” la fórmula presidencial de Unión por la Patria (UxP) integrada por Sergio Massa y Agustín Rossi.

Por otro lado, los radicales autoconvocados del Norte Grande se pronunciaron en favor de la candidatura presidencial de Massa y aseguraron que “no” van a aceptar “ninguna directiva de ningún órgano partidario a nivel provincial o nacional que tenga la osadía de acompañar” a Milei (LLA).

Ruptura de JxC

Ernesto Sanz, expresidente de la Unión Cívica Radical y uno de los fundadores de Cambiemos, advirtió hoy sobre la posibilidad de una ruptura de la coalición opositora si el PRO decide apoyar a Milei.

40 años de democracia

El próximo lunes, 30 de octubre, se cumplirán 40 años de la elección de Raúl Alfonsín como presidente tras siete años y meses de dictadura militar.

El inicio de esa nueva etapa se convirtió en un hito histórico que se celebra desde entonces como el “Día de la Restauración de la Democracia” que fue declarado por la Ley N° 26.323 en conmemoración de la fecha de recuperación del Estado de Derecho y de la finalización de la última dictadura cívico militar, y con ella, de la violación sistemática de los derechos humanos.