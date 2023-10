Lomas de Zamora, presente con Giulia Sendra en el podio de los Juegos Panamericanos 2023

En los Juegos Panamericanos Santiago 2023 que se realizan en Chile, la taekwondista de Lomas de Zamora Giulia Sendra obtuvo la medalla de bronce en la categoría 49 kilos luego de vencer a Gulet Cárdenas, aportando así un nuevo premio para la delegación nacional.

“Quiero agradecer principalmente a mi familia y a todos los que me acompañaron en este hermoso camino. Me llena de orgullo poder representar a mi país y estoy segura que esto es solo el comienzo. Aunque con esta medalla me llevo sensaciones muy hermosas, seguiré trabajando muy duro para lograr mis objetivos y dejar a la bandera Argentina en lo mas alto del podio”, subrayó Sendra.

Guilia con esta nueva medalla conseguida en los últimos días en chile amplió su vitrina de trofeos ya venía de conquistar la medalla de oro en los Juegos Suramericanos de la Juventud Rosario 2022 y previamente se colgó la presea de plata en los Juegos Panamericanos Junior Cali-Valle 2021.

La joven lomense forma parte del grupo de atletas que reciben apoyo por parte de Deportes Lomas para poder desarrollar su talento en un ambiente propicio y con elementos de primer nivel.

“Acompañamos a Giulia en su carrera deportiva brindando las herramientas y acompañamientos que requiere el Taekwondo. Nuestro orgullo son los deportistas de Lomas que sienten la camiseta, que entrenan todos los días con el objetivo de representar a la República Lomense y a nuestra Nación Argentina. Creemos en las políticas públicas que permiten que cada uno de ellos siga formándose y representando al país”, remarcaron desde Deportes Lomas.