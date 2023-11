Un ídolo de San Martín de Burzaco acusado de estafar con autos

Un ex jugador de San Martín de Burzaco fue denunciado por una familia que le depositó más de 10 millones de pesos como adelanto para la compra de dos autos.

Una concesionaria de autos multimarca del barrio porteño de Montserrat registrada a nombre del exzaguero central de San Martín de Burzaco Nahuel Jonathan Benavente fue denunciada por estafa al vender autos 0 kilómetros que jamás entregaba y quedándose con el dinero de varias familias a las que no da ninguna respuesta.

La concesionaria SouthVille, en la esquina de Bernardo de Irigoyen y Chile, desde hace días permanece vacía con sus vidrieras tapadas y en sus paredes aparece carteles con una palabra: “estafadores”.

Las denuncias tomaron estado público cuando un residente en San Carlos de Bariloche llamado Diego Ferrari denunció el martes pasado en la comisaría vecinal porteña 1F que hizo una transferencia de $ 10.500.000 por dos camionetas que nunca aparecieron.

Según la denuncia para iniciar la compra debían entregar la mitad del dinero en pesos, y el resto del monto se tomaba como parte de pago con una utilitaria que tenía la familia.

Tras verificar por un conocido que el local existía y conversar por teléfono el 29 de septiembre transfirieron 10.500.000 millones a una cuenta del Banco Galicia, a nombre de Nahuel Jonathan Benavente, bajo la sociedad Urban Cars S.A. Con ese dinero, de acuerdo a lo que habían arreglado, podrían sacar el primer vehículo. Pero nada de eso ocurrió.

“Primero nos dijo que el 1 de noviembre era la fecha de entrega de la primera camioneta y el 10 de noviembre la segunda camioneta. En un momento, el chico que nos atendió desaparece por una semana. Lo llamamos, pero no atendía. Y así pasaron cinco días. Ahí ya nos sonó raro”, contó Tomás, el hijo de Diego a una señal de noticias.

El vendedor reapareció, alegó haber estado enfermo y prometió que iban a entregar una camioneta el 7 de noviembre y la otra el 10. Cuando Diego fue a buscarla se encontró con el local vacío y tapado. “Estando parado en la puerta, indignado, empezó a llegar más gente que fue estafada”, explicó Diego.

Según estiman, habría al menos diez denuncias contra esa concesionaria que, según el banco, es de una sociedad anónima llamada Urban Cars, a nombre de Nahuel Jonathan Benavente y que, según los damnificados, habrían estafado por 190 millones de pesos a personas que querían comprar un auto aunque no descartan que este número sea mayor.

La causa está en manos de la fiscalía 46 a cargo de Adrián Pérez.

¿Quién es Nahuel Benavente?

Nahuel Jonathan Benavente, es un marcador central que integró el plantel de San Martín de Burzaco cuya camiseta defendió en 183 partidos entre 2016 y 2021, cuando quedó libre y, a los 34 el club de Burzaco le brindó una cálida despedida.

A principios de 2021 Benavente denunció que fue víctima de un robo en su casa: “Me manda un mensaje mi hermana que nos habían robado toda la plata que teníamos. Fueron directo a ese lugar”, contó el jugador en esa ocasión. “Es triste, te sentís vulnerable”, admitió.

En esa oportunidad, el plantel y la Directiva del Azul impulsaron una rifa para ayudarlo a él y su familia: “Uno a veces es medio duro, y en situaciones así trata de no pedir ningún tipo de favor, porque uno se siente mal y piensa que puede sacarlo adelante solo. Pero ellos que lo vivieron me hicieron saber que no es tan fácil, que uno se tiene que dejar ayudar”, recalcó.

“Hay gente que quizá no conozco que ha ayudado demasiado, colaboraron mucho y me dieron mensajes de aliento. Estoy contento por el solo hecho de que en un momento duro hay mucha gente que acompañe”, subrayó.