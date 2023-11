Gremios estatales le ofrecen sus hoteles a Roger Waters para que se hospede durante su gira

Hoteles de Buenos Aires y Montevideo impidieron que el ex Pink Floyd se aloje en ellos en repudio a sus declaraciones sobre Hamas e Israel.

A días de los recitales previstos para el 21 y 22 de noviembre, el músico inglés Roger Waters sigue sin tener donde alojarse pues hoteles de Buenos Aires y Montevideo le cancelaron sus reservas a causa de sus dichos sobre el conflicto entre Israel y el grupo terrorista Hamas.

El Hotel Faena fue el primero en dar de baja las reservas del británico, una actitud similar a la que tomó, días después, el Alvear donde obtuvieron otra negativa.

“Cancelaron mis reservas en el Hotel Faena y el Hotel Alvear. No tienen ninguna habitación”, le dijo el ex Pink Floyd y agregó: “Estábamos agendados en el Faena, y nos dijeron que cancelaban la reserva porque la habitación está siendo remodelada”.

En ese sentido, fuentes del sector explicaron las cancelaciones se produjeron tras las declaraciones de Waters sobre el ataque de Hamas y la incursión de Israel en Gaza. “Esto es el lobby israelí lanzando todo su peso”, aseguró el músico.

Tras perder, también la estadía prevista en Montevideo, la Confederación Latinoamericana y del Caribe de Trabajadores Estatales (CLATE) puso a disposición hoteles sindicales para la gira de Waters al tiempo que resaltaron el compromiso con los derechos humanos del músico.

La gira de Roger Waters

En su última gira, el artista se presentará el 21 y 22 de noviembre en el estadio Monumental con su gira despedida This Is Not a Drill, originalmente prevista para el 2020, que debió esperar a que pasara la pandemia.

Flow anunció el streaming exclusivo del show producido por DF entertainment, que se transmitirá en vivo el miércoles 22 de noviembre, a través de canal 605 de la plataforma de entretenimiento.

Las declaraciones de Roger Waters sobre Israel y Hamas

Waters cuestionó la responsabilidad de Hamás en la masacre terrorista de civiles, sugiriendo que aún no está claro si la autoría corresponde a ese grupo islamista palestino. “¿Cómo demonios no sabían los israelíes que esto iba a ocurrir? Todavía estoy un poco en esa madriguera de conejo. Quiero decir, ¿no escuchó el ejército israelí en esos 10 u 11 campos los estallidos cuando explotaron? ¿Lo que sea que tuvieran que volar para cruzar la frontera? Hay algo muy sospechoso en eso”, afirmó el ex Pink Floyd.

Al respecto, señaló que, en su opinión, la resistencia a la ocupación desde 1967 es justificada tanto legal como moralmente.

Además, desacreditó los hechos sobre actos de violencia, incluyendo la decapitación de bebés, y sugirió que la narrativa oficial podría tener fallos.

“No sabemos si fue una operación de falsa bandera o no, o lo que sea que haya sucedido, y no sabemos si alguna vez tendremos una historia real. Siempre es muy difícil saber lo que realmente sucedió. Ellos lo llaman su 9/11. ¿Qué demonios pasó en el 9/11 norteamericano? Nadie lo sabe. Claramente, la narrativa oficial tiene enormes agujeros. Y de todos modos, no vamos a entrar en el 9/11”, especuló Waters