Declaró uno de los detenidos por el ataque al mecánico en Lomas de Zamora

Uno de los acusados de haber baleado en la cabeza a un mecánico de 44 años en Lomas de Zamora, reconoció ser el autor del disparo. Aseguró que el otro detenido lo amenazó con matar a su “familia” si no lo hacía.

Se trata de Rodrigo Ezequiel González Pifano (21), alias “Cindi”, quien declaró ante el fiscal Marcelo Domínguez. Está acusado de “homicidio agravado por el uso de arma de fuego en grado de tentativa” de Leonardo Micheli.

Fuentes judiciales informaron a Télam que el acusado relató que, un día antes del ataque, el otro detenido por el caso, llamado Federico Gastón Benítez (29), lo fue a buscar a su casa y lo “amenazó”. Le dijo que si no iba con él para balear al mecánico le iba a “matar a la familia”.

Según sus dichos, Benítez le dijo que “el muchacho al que quería matar era pariente de él” y que lo quería hacer porque “le había violado” a una familiar suya.

“Cindi” afirmó que a Micheli lo vio unas “siete veces” cuando fue a su casa a juntar chatarra en un carro a caballo y que conversó “varias veces” con él.

El día del hecho, Benítez lo fue a buscar a su casa alrededor de las 12.30 y le dijo “vamos a laburar”, le colocó “el fierro en la cabeza” y le dijo “vamos a matar al chabón”.

Ambos, según sus dichos, se dirigieron en moto y Benítez le dio un revólver calibre .22 hasta que llegaron al taller mecánico de Micheli.

Allí, Benítez llamó a la víctima y cuando salió le gritó a González Pifano “disparale, disparale, sino te voy a matar a tu mamá”, por lo que le efectuó un balazo “de cerca”.

Tras el ataque, los agresores huyeron en la moto y se fueron “al fondo de la casa de Federico”, quien empezó a “despintar” el rodado. Es que, según declaró “Cindi”, el cómplice “la había pintado de negro para ir a hacer esto” y que en realidad era “verde”.

De acuerdo al relato del imputado, Benítez prendió fuego la ropa que utilizaron ese día y tiró el arma de fuego en un basural.

Además, González Pifano señaló que el otro joven robó el DVR que almacena las grabaciones de la vecina que vive al lado de Micheli y que anteriormente trabajó en esa casa “poniendo cámaras”.

“Tenía que contar esto porque, si no declaraba, Federico me quería mandar en cana y no voy a salir más”, concluyó.

El hecho

Ocurrió el 22 de noviembre último en la calle Iriarte 1670 de Temperley cuando dos personas a bordo de una moto Bajaj modelo Dominar negra y verde se acercaron a la puerta del taller de Micheli.

Uno de los ocupantes de la moto, el que iba como acompañante, se bajó del rodado y cuando el mecánico se acercó y le habló, extrajo un arma y le disparó a la cabeza.

La víctima se desplomó sobre un tráiler estacionado en la puerta de su taller, mientras que los agresores escaparon.

Un amigo de Micheli lo auxilió para que lo trasladaran de urgencia al Hospital del Bicentenario en Monte Grande, donde fue operado y permanecía internado en terapia intensiva.

Por la mecánica del ataque, los pesquisas creen que se trató de un ajuste de cuentas, cuyas motivaciones son materia de investigación.

Detenciones

Días después, los acusados fueron detenidos en un domicilio situado en Tucumán al 1400, del partido de Lomas de Zamora. Secuestraron diversos elementos importantes para la investigación del ataque.

La moto aparentemente utilizada en el hecho fue secuestrada durante el allanamiento, junto a una camioneta Chevrolet Blazer. También hallaron dos teléfonos celulares, dos cascos de moto, una notebook y demás elementos a ser analizados.

Un vocero judicial indicó a Télam que Benítez está sindicado como quien manejaba la motocicleta y que era conocido por vecinos del barrio de la víctima.