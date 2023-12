La CGT y organizaciones sociales le advierten a Javier Milei con “salir a la calle”

En una exhibición de músculo político y de poder, referentes de la Confederación Genetal del Trabajo (CGT) y de la economía popular lanzaron una advertencia al presidente electo Javier Milei a quien le aseguraron que si se avanzan con recortes de derechos a los trabajadores saldrán a la calle a protestar.

En un acto realizado en la sede de la central obrera, los líderes de ese sector Héctor Daer, Pablo Moyano y Andrés Rodríguez compartieron la asunción de las nuevas autoridades de la Unión Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), el sindicato que representa a los trabajadores del sector informal, que ahora será liderado por Alejandro Gramajo, del Movimiento Evita.

Allí, ambos sectores cerraron filas de cara a lo que estimaron un 2024 conflictivo y anticiparon que van a salir a la calle a protestar en caso de que se impulsen reformas a la legislación laboral que ellos entiendan que afecta a los trabajadores.

“Esta unidad que se está dando en este acto, en este salón histórico de la CGT, es el principio de la unidad que fundamentalmente se va a dar en la calle cuando empiecen a joder quitándonos los derechos no sólo a los trabajadores organizados sino todos los progresos que han obtenido”, manifestó el camionero Pablo Moyano.

“Hace ocho años estábamos en la calle cuando el macrismo empezaba a llevar una ley de reforma laboral, en contra de los trabajadores. Fuimos los primeros en salir a la calle”, recordó. Y añadió: “Lamentablemente, se repite la historia, no sólo el macrismo nos vuelve a gobernar sino que lo que más nos duele es que el menemismo, que pensábamos desterrado, lleva adelante las políticas contra los trabajadores. Cada vez que quieran tocar un derecho de los trabajadores, vamos a ser los primeros en estar en la calle, como lo hicimos en 2016 y 2017”.

Daer, otro cotitular de la CGT, llamó a resistir “una ley ómnibus para que no sea un ómnibus que pase por arriba de los trabajadores”, y reclamó “sacar esa careta que se quiere imponer en la discusión sobre el futuro de las relaciones contractuales del trabajo porque esta aparición rutilante del ex presidente Macri tiene que ver precisamente con la frustración que tiene de no haber hecho desaparecer a los sindicatos y a las organizaciones sociales”.

Mientras que el nuevo secretario general de la UTEP, Alejandro Gramajo, lanzó también una fuerte advertencia al próximo Gobierno: “Si avanzan en un modelo de quita de derechos, en un ajuste muy brutal, inevitablemente iremos a una situación de conflicto social, porque el país está en una situación muy crítica, en especial por la inflación, y en caso de que el nuevo gobierno avance en ese modelo va a ser una situación muy difícil. Esperaremos a ver cómo evoluciona e iremos evaluando medidas”.

Del acto de la UTEP participaron, entre otros, la ministro de Trabajo de la Nación, Kelly Olmos; el ministro de Trabajo bonaerense, Walter Correa; el Ministro de Desarrollo de la Comunidad de la provincia de Buenos Aires, Andrés Larroque; los funcionarios nacionales y dirigentes sociales Fernando Navarro, Emilio Pérsico y Gustavo Menéndez; el dirigente Juan Grabois, del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), y otros representantes sindicales y políticos como Roberto Baradel y Humberto Tumini, entre otros.