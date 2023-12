Kicillof junto a Cascallares inauguraron un Jardín de Infantes en Almirante Brown

El nuevo edificio del Jardín de Infantes 966 en el Barrio Lindo de la localidad de Malvinas Argentinas, partido de Almirante Brown fue inaugurado hoy por la mañana en un acto del que participaron el gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, el intendente electo de Almirante Brown, Mariano Cascallares y al director general de Cultura y Educación bonaerense, Alberto Silioni.

Este nuevo espacio cuenta con cuatro aulas, un salón de usos múltiples con equipamiento para biblioteca y sala de música, patio de juegos y patio de salas, dependencias administrativas, y módulos sanitarios. Los trabajos incluyeron tareas de parquización en sus inmediaciones y la instalación de luminarias LED.

La actividad se llevó adelante en el flamante establecimiento ubicado en Pasteur y Lapacho, donde las autoridades junto con el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires, Leonardo Nardini y el jefe de Asesores del Gobernador, Carlos Bianco, recorrieron el lugar y realizaron el tradicional corte de cintas junto a vecinos y a los pequeños alumnos.

Por su parte Axel Kicillof indicó que “a este Jardín de Infantes lo hizo el Estado Presente porque no había forma de que las familias del barrio pudieran costearlo con un boucher o un arancel. Seguramente no es rentable, pero los jardines y las escuelas no son empresas”, sostuvo el mandatario bonaerense.

En esta línea, Cascallares subrayó que “los 13 nuevos jardines de infantes que se crearon e inauguraron en estos años se construyeron en zonas estratégicas en donde eran muy necesarios para los vecinos y vecinas”

“Estamos muy felices inaugurando este nuevo jardín de infantes con Axel (Kicillof), Alberto (Sileoni) y Leo (Nardini). Es el número 13 que construimos y habilitamos en nuestro distrito y que forma parte de las 47 nuevas instituciones educativas en todos los niveles y modalidades educativas que ya abrimos en estos años de gestión”, destacó Mariano Cascallares.