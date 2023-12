Axel Kicillof pidió 10.000 millones de pesos para paliar los daños del temporal

La provincia de Buenos Aires solicitó hoy al Gobierno nacional una partida equivalente a 10.000 millones de pesos para paliar los daños provocados por el temporal que azotó a la ciudad de Bahía Blanca, con un saldo de 13 muertos, y a otras zonas del conurbano bonaerense.

Así lo informó el jefe de gobierno de la provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco, quien destacó que para el distrito “fue una semana trágica” por la consecuencias del temporal de viento y lluvia.

“Fue una semana trágica para nosotros por todos los problemas que tuvimos, por los fallecimientos, por eso el gobernador (Axel Kicillof) se dirigió a Bahía Blanca”, dijo Bianco en diálogo con radio La Red.

El pedido

“Estamos solicitando al Gobierno nacional chapas y algunas elementos necesarios para reparar sobre todo las voladuras de los techos que tuvimos en la provincia de Buenos Aires, no solo en la zona de Bahía Blanca, sino en Tres Arroyos, Monte Hermoso, Chasicó, Villarino Norte, y conurbano”, expresó el funcionario.

Agregó que lo que piden es que se les envíe ese material o “una partida financiera” para que ellos puedan hacer frente a la situación. “La partida que estamos solicitando es equivalente a 10.000 millones de pesos, que es lo que necesitamos para poder comprar, más allá de lo que tenía stockeado el ministerio de Desarrollo de la Comunidad provincial”, completó.

La solicitud fue elevada al secretario de Desarrollo Social de la Nación, Pablo de la Torre, pero, según Bianco, “se está hablando”, sin que “todavía haya una respuesta fehaciente”.

“No estamos pidiendo dinero adicional, no estamos pidiendo dinero para otra cosa que no sea efectivamente dar una respuesta adecuada a la situación que tuvo la provincia de Buenos Aires y me parece que corresponde, no digo que no se haya dado la asistencia, se está negociando eso”, concluyó.