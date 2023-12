Temporal: El Gobierno evaluará los recursos con los que puede asistir a la Provincia

El vocero presidencial, Manuel Adorni, le contestó este martes a Carlos Bianco, funcionario del gobierno de Axel Kicillof, quien dijo que se solicitó una partida de 10.000 millones de pesos para paliar los efectos del temporal.

De acuerdo al jefe de gobierno bonaerense, el pedido es de 10.000 millones de pesos o bien materiales.

“Entendemos que el gobierno nacional tiene recursos existentes, evaluaremos cuáles son los recursos con los que se dará apoyo”, respondió Adorni ante una consulta de la prensa.

De todos modos, aclaró que ese pedido “debe estar formalizado” para que esté en análisis. Y aclaró: “La provincia debe hacer uso de sus propios recursos”.

“No estamos pidiendo dinero adicional, no estamos pidiendo dinero para otra cosa que no sea efectivamente dar una respuesta adecuada a la situación que tuvo la provincia de Buenos Aires y me parece que corresponde, no digo que no se haya dado la asistencia, se está negociando eso”, sostuvo Bianco.

Protocolo antipiquetes

Bianco también aseguró que no se aplicará el protocolo antipiquetes en el territorio bonaerense.

Frente a la consulta de la posición del gobierno de Milei en este escenario, Adorni sostuvo: “Cada gobernador será responsable por el acatamiento o no del protocolo”.

“Nuestra prioridad es que el que quiera circular, circule. Si esa no es la prioridad del gobierno provincial, dará las explicaciones a cada uno de los bonaerenses”, manifestó.

Aclaró, en ese marco, que para el Gobierno nacional “primero esta la libertad de los ciudadanos a circular”.

Reunión de Gabinete

El presidente Javier Milei encabezó este martes a la mañana una nueva reunión del gabinete nacional en el salón Eva Perón de la Casa Rosada, que duró casi una hora y en la que se analizaron temas de gestión.

El encuentro -que se inició a las 8.40 y finalizó a las 9.35- fue el séptimo consecutivo de Milei con sus ministros, desde que el jefe de Estado asumió el cargo.

De la reunión participaron la vicepresidenta Victoria Villarruel; la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Nicolás Posse; y los ministros del Interior, Guillermo Francos; de Defensa, Luis Petri; de Economía, Luis Caputo; de Infraestructura, Guillermo Ferraro; y de Justicia, Mariano Cúneo Libarona.

También estuvieron presentes los titulares de las carteras de Salud, Mario Russo, de Seguridad, Patricia Bullrich; y de Capital Humano, Sandra Pettovello.

Asimismo, formaron parte de la reunión de gabinete el secretario de Energía, Eduardo Rodríguez Chirillo; el secretario de Legal y Técnica, Javier Herrera Bravo; la secretaria de Comunicación y Prensa, Belén Stettler; el vocero presidencial, Manuel Adorni; el presidente del Banco Central, Santiago Bausilli; el interventor de la Agencia Federal de Inteligencia, Silvestre Sívori; el secretario Ejecutivo de Gobierno de la Jefatura de Gabinete, José Rolandi; Santiago Caputo y Federico Sturzenegger.