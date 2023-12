Starlink comenzaría a operar en Argentina a partir del segundo trimestre de 2024

El servicio de internet satelital de Starlink desembarcó en Paraguay, según consignó hoy el empresario Elon Musk, CEO de SpaceX, y habilitó la reserva del servicio para la Argentina.

El desembarco, previsto para el segundo trimestre de 2024, llega tras el anuncio del presidente Javier Milei de liberar los servicios de internet satelital.

Only a few more countries are still missing in the Americas pic.twitter.com/DSjyUtOvFY