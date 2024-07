Argentina, bicampeona de América

La Selección argentina logró el bicampeonato en la Copa América al imponerse a Colombia por 1 a 0 en la final con un golazo de Lautaro Martínez en el segundo tiempo suplementario en un partido en el que Lionel Messi salió lesionado entre lágrimas.

El ex Racing marcó a única conquista en el sexto minuto del alargue y el conjunto nacional se consagró campeón por segunda vez consecutiva en la noche en la que se despidió Ángel Di María de la Selección.

Argentina fue a buscar la victoria y la consiguió. En el sexto minuto del segundo tiempo del alargue, Lautaro Martínez con un golazo puso la ventaja y solo quedó la despedida de Di María, quien dejó el campo de juego entre lágrimas, para sellar una noche llena de emoción.

La ficha del partido

Estadio: Hard Rock Stadium

Árbitro: Raphael Klaus (Brasil)

Argentina: Emiliano Martínez; Nicolás Tagliafico, Lisandro Martínez, Cristian Romero, Gonzalo Montiel; Enzo Fernández, Rodrigo de Paul, Alexis Mac Allister; Lionel Messi, Ángel Di María y Julián Álvarez. DT: Lionel Scaloni.

Colombia: Camilo Vargas; Santiago Arias, Carlos Cuesta, Davinson Sánchez, Johan Mojica; Richard Ríos, Jefferson Lerma, Jhon Arias; James Rodríguez, Luis Díaz y Jhon Córdoba. DT: Néstor Lorenzo.

Gol en el segundo tiempo del alargue: 6m, Lautaro Martínez (A)

Cambios en el segundo tiempo: 19m, Nicolás González por Messi (A); 25m, Nahuel Molina por Montiel (A); 43 Rafael Santos Borré por J. Córdoba (C) y Kevin Castaño por R. Ríos (C).

Cambios en el primer tiempo suplementario: Juan Fernando Quintero por J. Rodríguez (C); 6m, Lautaro Martínez por J. Álvarez (A); Leandro Paredes por Mac Allister (A) y Giovani Lo Celso por E. Fernández (A.)

Cambios en el segundo tiempo suplementario: Mateus por Lerma (C); Borja por L. Díaz (C) ; jorge Carrascal por Arias (C); 15m, Nicolás Otamendi por Di María (A).