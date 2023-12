Milei adivirtió que llamaría a un plebiscito por el DNU y que “algunos diputados buscan coimas” para aprobarlo

El Presidente consideró que la situación económica "requiere de medidas que a la vista de un observador convencional parecen audaces pero el riesgo de no tomar el toro por las astas rápidamente, sería tremendo".

El presidente Javier Milei afirmó que en su gobierno han sido “consistentes” con lo que dicen, al señalar que “no hay tiempo” y que se requiere de “un shock de libertad y anticasta” en la economía porque “la situación es realmente complicada”. Además, advirtió que podría convocar a un plebiscito si el Congreso rechaza el mega DNU y acusó a “algunos diputados” de buscar coimas para aprobarlo.

“No tienen consciencia de la gravedad de la situación, o la subestiman. Hice un posteo con una frase de (el ex presidente Arturo) Frondizi. Los que me cuestionan la forma imagino que estarán despotricando contra él. Sabiendo que cuando entra la maquinaria del Congreso le pone tanta lentitud que estropea todo. Parte de esa lentitud es porque buscan coimas”, señaló el Presidente. Inmediatamente el periodista Luis Majul advirtió la gravedad de los dichos del mandatario y le acotó: “Algunos…”, ante lo cual Milei aceptó: “Algunos, no dije todos”, atento a que una acusación generalizada podría generar una reacción del Cuerpo en su conjunto.

Con todo, el Presidente insistió: “A esos (diputados) que les gusta tanto la discusión, que discuten la coma, están buscando coimas”. “Esto apunta contra los corruptos, esa dinámica para vender sus votos. Ojo que hay mucho vivillo dando vuelta”, enfatizó.

Consideró que por medio del protocolo anti piquetes “podés quejarte todo lo que quieras” si se respetan las leyes y valoró la campaña gubernamental para evitar que quienes son beneficiarios de planes sean “apretados” por intermediarios.

“Todo lo que se usó para el mal y sembrar el miedo” durante la campaña electoral “nosotros lo usamos para comunicar que nadie puede apretarlo y que si no iban a la marcha no iban a tener problema”, señaló Milei, al referir a la consigna que lanzó el Gobierno la semana pasada “el que corta, no cobra”.

Sobre las protestas

El Presidente cuestionó a quienes se manifiestan en las calles contra las medidas de Gobierno porque “no pueden aceptar que perdieron” y que “la población eligió otra cosa”.

Señaló que recibieron “más de 11 mil denuncias de extorsión” de beneficiarios de planes contra dirigentes de organizaciones sociales y elogió el operativo de seguridad que permitió “trabajar de una manera mucho más ordenada para que sea una situación que se manejó con mucha destreza” en la marcha del miércoles 20 de diciembre.