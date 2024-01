No Doubt vuelve a los escenarios

A nueve años de su último show, No Doubt anunció su reunión para participar del tradicional festival Coachella, que se realizará en California los fines de semana del 12 al 14 y del 19 al 21 de abril, y presenta a Lana del Rey, Tyler The Creator y Doja Cat como cabezas de cartel.

Así lo informó la propia banda a través de un video publicado en sus redes sociales oficiales en el que sus cuatro integrantes originales protagonizan una suerte de paso de comedia.

Se trata de una reunión por zoom entre la cantante Gwen Stefani, el bajista Tony Kanal, el baterista Adrian Young y el guitarrista Tom Dumont en el que se consultan si desean reunirse para un show, mientras de fondo suena su clásico “Just a Girl”.

Poco después de esta publicación se anunció la grilla del encuentro musical en donde está incluida la banda, que por su parte emitió un comunicado que dice: “¡Nos vemos en el desierto este abril!”.

Coachella 2024



We’ll see you in the desert this April!!!



