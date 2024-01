Adorni dijo que el Gobierno nunca va a aplicar el “modelo de toma y daca” de la política

El vocero presidencial, Manuel Adorni, sostuvo este lunes que el Gobierno “entendió” con cada sector que “algunas de las propuestas” para la ley ‘Bases’ constituían “mejoras“, y afirmó que por eso se “actuó en consecuencia” para avanzar en el tratamiento de esa normativa.

En conferencia de prensa en Casa Rosada, Adorni reiteró que el Gobierno rechaza el “modelo de toma y daca” que atribuye a la política tradicional y que, dijo, “nunca se va a aplicar” en la administración del presidente Javier Milei.

El funcionario explicó que lo que hizo el Gobierno fue “escuchar sugerencias” y refirió que “se están haciendo algunas modificaciones, siempre en el marco del diálogo, mejoras”, para tener “un mejor destino para todos”.

“No negociamos, no lo hicimos ahora y no lo haremos jamás, con lo que representa la vieja política”, advirtió Adorni, y enfatizó que “el rumbo de la Argentina no es negociable” y trabaja en base a lo que “el 19 de noviembre los argentinos eligieron”, en referencia al balotaje.

El vocero dijo que se espera que el proyecto con las modificaciones “sea tratado esta semana” y aclaró que desde el Gobierno “no se cambió nada” y “no negociamos absolutamente nada”, sino que “con distintos sectores entendimos propuestas para mejoras en la ley y actuamos en consecuencia”.

Para Adorni, “ley versión original era lo que necesitaba la Argentina, con muchos artículos con cambios muy profundos”, y refirió que “con las mejoras es superadora la ley”.

En cuanto a las jubilaciones, remarcó que “el texto final es trabajo legislativo y no voy a involucrarme en detalles“, dijo y añadió que la actual fórmula jubilatoria es “dañina y no se respeta, porque siempre se tiene que compensar con un bono del Poder Ejecutivo”.

Por otra parte, Adorni, llamó a “entender que la Argentina que queremos no pasa por el lema del paro” que la Confederación General del Trabajo (CGT) concretará el miércoles próximo, y que fue convocado, dijo, para “voltear” el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) de desregulación económica y la ley ‘Bases’ que se discute en el Congreso.

“El lema de todos los argentinos debe ser trabajar, salir adelante y terminar con tantas décadas de decadencia que nos han hecho mucho daño y han generado un nivel de pobreza e indigencia histórica”, planteó Adorni.

El vocero no confirmó la reunión que Milei tendrá con el papa Francisco, pero sí el viaje del mandatario a Israel el mes próximo.