Luego del pedido de Álvarez, vecinos de Lanús marcharán mañana

Luego del pedido del intendente de Lanús y presidente del PJ local, Julián Álvarez, vecinos de Lanús confirmaron que se movilizarán en el marco del paro nacional de la CGT.

“Este miércoles 24 en el marco del paro de la CGT paramos y nos movilizamos. En estos tiempos es crucial ganar las calles y organizarnos contra las políticas que vulneran nuestros derechos conquistados y quieren empobrecer al pueblo trabajador, este miércoles volvemos a decir NO al protocolo represivo de Patricia Bullrich, NO al DNU, NO a la Ley Ómnibus” expresaron los vecinos autoconvocados de Lanús mediante un comunicado.

Además, agregaron que se concentrarán desde las 10:30 en la estación de Lanús, luego se reunirán con otras asambleas de zona sur y La Plata en plaza Constitucion (salida Hornos) y desde allí se dirigirán hacia el Obelisco a las 12 dónde se completarán el bloque con el resto de las asambleas de CABA y zona oeste para una movilización más contundente.

Por último, se reunirán en el polo independiente de Ademys, junto a Unidxs por la Cultura, el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia, organizaciones sociales y políticas, y el sindicalismo combativo. Para ser parte de esa columna y movilizar bajo la bandera, el grito y el lema “Plan de lucha hasta que caiga el DNU y la Ley Ómnibus”.