Se disparó la venta de autotest de Covid-19

La Confederación Farmacéutica Argentina (COFA) presentó un informe en el que muestra el crecimiento de la venta de los autotest de Covid-19 en de enero de 2024. En la última semana, las ventas se cuadruplicaron.

Durante 2023 las ventas del autotest alcanzaban un promedio de unos 30 por día, pero el martes pasado, por ejemplo, fueron 633 test dispensados, récord de los últimos meses, de los cuales más del 50% dio positivo. La mayoría de esas ventas correspondieron a la provincia de Buenos Aires (306) y a la Ciudad (285).

Según ese mismo informe, al menos el 36% de esas pruebas diagnósticas son positivas, números que vienen a reforzar el dato que da cuenta de un nuevo brote de contagios impulsados por la nueva subvariante, tal como viene informando el Boletín Epidemiológico Nacional del Ministerio de Salud.

Los datos del segundo Boletín Epidemiológico Nacional (BEN) del año fueron dados a conocer el domingo pasado y aportaron cifras significativas. En la segunda semana de enero, decía el texto, se habían registrado 2.583 casos y tres muertes por Covid.

De acuerdo a la Confederación de Farmacias, el promedio de positivos es del 35.97%, de negativos 55.51% y el 8.52% inválidos o mal realizados para enero. El día 22 de este mes el índice de positividad alcanzó casi el 50% de los resultados informados.

Los valores de los test en farmacias rondan los $ 5000 pesos y los farmacéuticos son los encargados de incorporar los resultados al sistema que los contabiliza, y es por eso que la persona que se lo realiza, durante la compra debe firmar una declaración jurada en la que se compromete a dar cuenta del resultado inmediatamente después de su realización.

Covid-19: aumentó la venta de barbijos y alcohol en gel

Por su parte, el Sindicato Argentino de Farmacéuticos y Bioquímicos (SAFyB) reveló que subió la demanda de barbijos un 15% y de alcohol en gel un 10%.

“Los factores son varios, el primero es el no cumplimiento del calendario de vacunación”, indicó la infectóloga Silvia Gonzalez Ayala quien dijo también que los ciudadanos vacunados con el refuerzo con la vacuna bivalente son muy pocos. “Esa es la vacuna que hoy las personas deberían tener administrada porque brinda una muy amplia protección”, agregó.

Comentó que se registra un número interesante de casos positivos en la edad pediátrica. “Los niños, especialmente los menores de 12 años, son los que están menos vacunados”, aseguró.

“Otro componente son las concentraciones de personas en lugares cerrados con deficiente ventilación, más el no sostenimiento de los hábitos higiénicos, es decir, vemos después de muchos meses nuevamente la rueda del mate y el abandono de la práctica del higiene de manos con agua y jabón”, sostuvo que todo esto contribuye al aumento del número de casos.

En cuanto a la utilización del barbijo, hizo hincapié en que debe tapar tanto boca como nariz y recomendó usarlo en lugares cerrados con poca ventilación. “Sería una medida muy prudente”, expresó.

Por último, Gonzalez Ayala criticó la cantidad de información falsa sobre los efectos adversos de las vacunas, considerándola como una razón para que la gente no se vacune. También mencionó que otra razón es que la gente ya no tiene tanto miedo a la enfermedad, ya que el Covid no se asocia con la muerte como en los comienzos de la pandemia que mató a 131.000 personas en la Argentina.

El Ministerio de Salud recomienda un esquema de vacunación para la población joven sin comorbilidades, en el cual la vacuna de refuerzo se administra anualmente.

En cambio, para aquellos mayores de 60 años o que presentan comorbilidades significativas, como inmunodeficiencia, problemas coronarios, problemas pulmonares crónicos, diabetes, hipertensión u obesidad mórbida, la vacuna de refuerzo debe aplicarse cada 6 meses.