Diputados retomó el debate de la Ley Ómnibus y el oficialismo espera lograr su aprobación

Luego de entrar en cuarto intermedio pasada la medianoche, la Cámara regresó a la sesión con un bloque de cuestiones de privilegio. A las 10.30, los legisladores volvieron a sentarse en sus bancas para retomar la discusión sobre la ley ómnibus.

Se espera que durante la jornada de discusión de este viernes se concrete la votación de la Ley de Bases tras dos largas jornadas de debate, la Cámara de Diputados retomó la sesión por la Ley Ómnibus , con la esperanza del oficialismo en que se consiga la anhelada media sanción.

El nuevo cuarto intermedio fue pedido el jueves por el presidente del bloque de diputados nacionales de La Libertad Avanza (LLA), Oscar Zago, ante la imposibilidad de lograr la sanción en general esta madrugada, ya que todavía seguía abierta la negociación con los gobernadores y los bloques dialoguistas.

La idea inicial era sesionar hasta la madrugada, votar en general y luego pasar a un cuarto intermedio para continuar el viernes con la discusión en particular, es decir, artículo por artículo.

Sin embargo, nuevos puntos se pusieron sobre la mesa de negociación, como la posibilidad de que tomar deuda no pase por el Congreso, algo que a última hora del jueves volvió a perturbar el diálogo entre los bloques.

En medio de una extensísima lista de oradores y con el dictamen todavía abierto, el oficialismo decidió cortar y continuar este viernes.

El oficialismo se mantiene optimista sobre la sanción en general en Diputados, aunque todavía restaban acordar los últimos detalles del dictamen con los bloque dialoguistas.

La oposición se quejó en varias oportunidades a lo largo del día sobre que todavía el dictamen no estaba terminado y se estaba discutiendo sobre un texto que seguía cambiando.

Además, reclamaron ver el texto final de la Ley de Bases, pilar de las políticas que busca implementar el presidente Javier Milei.

Al igual que en los días anteriores, hay un fuerte operativo y mucha presencia de las Fuerzas de seguridad en las inmediaciones del edificio del Congreso Nacional.

Lilia Lemoine contra la izquierda: “Si hay heridos es culpa de ellos”

La cosplayer terraplanista y exnovia de Javier Milei, la ahora diputada nacional de La Libertad Avanza (LLA) Lilia Lemoine cuestionó al Frente de Izquierda y a Unión por la Patria por los incidentes en las inmediaciones del Congreso y dijo que sin operativo de seguridad ella no podría salir a la calle.

“Con los militantes del dos por ciento yo no puedo salir a la calle“, resaltó la legisladora, al hacer una cuestión de privilegio contra la diputada del FIT Myriam Bregman.

En su exposición, Lemoine sostuvo: “Los hago responsables de toda la violencia”.

“Les voy a decir izquierda a los kirchneristas también porque de derecha no son, y peronistas tampoco, porque (Juan Domingo) Perón no estaba con el terrorismo. No vamos a ceder ante el terrorismo, si hay heridos es por culpa de ellos”, resaltó Lemoine.

Además, agradeció al personal de seguridad de la Cámara por defenderla y expresó: “La persona más operada de esta Cámara soy yo, pero ahora tenemos que tratar la ley de bases”.

Por su parte, la presidenta del bloque de diputados del Frente de Izquierda (FIT), Myriam Bregman, le respondió a Lilia Lemoine y aseguró que su par de La Libertad Avanza (LLA) “no está bien” y cae “en el ridículo”.

“Las clases dominantes no elijen bien a su personal político, porque ese personal político no está bien, caen en el ridículo, traen personajes que nos han agredido, lejos vamos a estar nosotros de alimentar ese círculo ridículo”, remarcó la legisladora del FIT.

Al responder la cuestión de privilegio que minutos antes había presentado en su contra Lemoine -quien la responsabilizó por la “violencia” de las protestas-, Bregman señaló: “No creo que desde lugares un poco cercanos a las farándula, disfrazarse, nos puedan enseñar como defender nuestros derechos, así que tratemos de bajar este círculo ridículo”.

En tanto el presidente del bloque Hacemos Coalición Federal, Miguel Ángel Pichetto, pidió disculpas por llamar “pelotudos” a quienes aplaudían su discurso y aclaró que no se refería a los legisladores, sino a las barras ubicadas en los palcos.

“El aplauso en el Senado en mi época estaba prohibido, los conflictos de la calle y el discurso violento de la calle no puede venir acá, no quise ofender a ninguno, pero los que estaban ahí no debían estar ahí”, afirmó Pichetto sobre lo sucedido este jueves.

Además, pidió que se achicara la lista de oradores y cuestionó a quienes hablan sin saber del tema.

“Cuando yo ingresé a este Congreso en 1993 hablaban los que conocían del tema. Acá hablan todos, todo el mundo toma mate, está todo bien, pero es bochornoso a veces”, subrayó Pichetto.