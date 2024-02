La UCR le exigió a Milei que deje de “incitar a la violencia contra el que piensa distinto”

La Unión Cívica Radical apuntó contra el presidente Javier Milei y le reclamó al líder reaccionario que deje de “incitar a la violencia contra el que piensa distinto”, tras la publicación en sus redes sociales, y al mejor estilo del stalinismo o la Triple A, una lista en la que calificó de “traidores” a los que votaron en contra algunos puntos de la ley ómnibus.

“El Presidente se puso al frente de un operativo cargado de descalificaciones y agravios a los diputados y diputadas que no acompañaron algunos artículos de la votación en particular en el tratamiento de la ley ómnibus”, comenzó la UCR.

En un comunicado, el partido que lidera el senador nacional Martín Lousteau señaló que “en una conferencia de prensa en el exterior” el ultraderechista Javier Milei los llamó “conjunto de delincuentes”.

“Hay una incitación generalizada a la violencia contra el que piensa distinto que debe terminar. Tener coraje para emprender reformas no implica insultar, gritar y pensar que sólo uno tiene razón. Tampoco es ensañarse con insultos contra los que expresan opiniones diferentes”, subrayó el partido al comparar de forma hiperbólica al titular del Ejecutivo con un adolescente caprichoso y desequilibrado

“Nada de esto es lo que nos enseñó Raúl Alfonsín cuando refundó la democracia. Argentina necesita templanza y equilibrio para lograr consensos que sobrevivan en el tiempo y resuelvan de manera definitiva los problemas que arrastramos. Ese es el camino para salir de la crisis”, agregó el radicalismo.

Como si se tratase de un burócrata de la Stasi de Alemania Oriental, la policía secreta de la Guerra Fría, Milei publicó una lista de los nombres de los diputados que votaron a favor y en contra de algunos artículos de la Ley de Bases, pese a que muchos de ellos habían acompañado la norma en general.

Además, destacó el rol y agradeció a los presidentes de los bloques del PRO, Cristian Ritondo, y de Hacemos Coalición Federal, Miguel Ángel Pichetto, por el acompañamiento.

El Principio de revelación: la inusitada explicación sobre el fracaso de la Ley Ómnibus

En plena gira internacional, el presidente Javier Milei lanzó una explicación infantil sobre lo acontecido en la Cámara de Diputados, luego de que se votara la vuelta a comisión de la ley ómnibus, y detalló como maduró la decisión desde Israel.

Luego de la reunión con empresarios en Jerusalén, el reaccionario Milei hizo eco del análisis político sobre el proceso legislativo y calificó a los diputados opositores de “delincuentes”.

“En la sesión de la cámara de diputados, la casta política como llamamos, a ese conjunto de delincuentes que quieren una argentina peor, que no están dispuesto a ceder privilegios, empezaron a descuartizar nuestra ley para poder sostener los mecanismos por los cuales le roban a los argentinos y en ese sentido, di la orden de levantar el proyecto”, reveló.

En sintonía, y como Quico con su “al cabo que ni quería”, a través de su cuenta de X, dio a entender que tenía conocimiento respecto a lo que iba a suceder en el Congreso, y que utilizó la negativa de los diputados para “exponerlos” ante la sociedad.

El mandatario lo llama “principio de revelación”, y lo afirmó luego de que un usuario de la red social sostuviera que “Milei ganó otra batalla”. “Aquí uno que la está viendo… Se llama PRINCIPIO DE REVELACIÓN…”, detalló el mesiánico Milei.

Aquí uno que la está viendo…

https://t.co/BXaKFxOGdj — Javier Milei (@JMilei) February 7, 2024

Minutos antes, el mandatario también había interactuado con otra usuaria de X, quien expuso que el jefe de Estado “sabía que iba a pasar esto y era para mostrarle a la gente, lo expuestos que quedaron los ‘políticos’”. “COOORRECTO”, retrucó al respecto, como si fuera Susana Giménez.

Tras la vuelta a foja cero, el ubícuo ministro del Interior, Guillermo Francos, planteó que el gobierno se debate si continuar con el tratamiento de la ley. “El debate ya se dio. Pasa a votaciones, si es que se continúa con el tratamiento de esa ley, cosa que no hemos resuelto”, sostuvo el hombre que estuvo en todos los gobiernos.

“El gobierno está tranquilo, gobernando con los elementos que tiene actualmente y con resultados macroeconómicos razonables, de manera que vamos a conversar cuál es la posibilidad de seguir tratando los temas que incluía la ley y que eran importantes para el país”, agregó.

Voces del Gabinete aseguran que, a pesar del retroceso de la megaley, la administración puede garantizar que la meta de equilibrio fiscal. El titular del Palacio de Hacienda, Luis Caputo, insistió en que “la no aprobación en particular de la ley, ayer, no afecta en lo más mínimo nuestro programa económico, nuestro compromiso de estabilizar las cuentas fiscales”.