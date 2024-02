Adorni anunció que Milei eliminó fondos fiduciarios por 2 mil millones de dólares: “Eran cajas de la política”.

El vocero presidencial, Manuel Adorni , anunció que el presidente Javier Milei eliminó fondos fiduciarios que representaban cerca de 2 mil millones de dólares por considerar que se trataba de “cajas de la política”.

“Milei decidió eliminar determinados fondos fiduciarios que carecen de transparencia y son parte de lo que denominamos cajas de la política. Representan cerca medio punto del PBI, en torno a los 2 mil millones de dólares. Son fondos que existen hace unos 30 años”, sostuvo el funcionario nacional.

En conferencia de prensa en Casa Rosada, Adorni pidió que “la política comprenda que la transparencia tiene que estar por encima de todo”.

Además, el portavoz arremetió contra el cosecretario general de la CGT Pablo Moyano, quien anunció que la central obrera analizará la posibilidad de realizar otro paro general: “Nos parece inexplicable y ridículo. Son difíciles de encontrarle alguna explicación razonable, pero tienen la libertad de manifestarse como les plazca, siempre apelando a que se encuentre un punto de razón y de lógica y entendamos que la Argentina se saca adelante trabajando, esforzándonos, no haciendo paros”.

“Estamos en tiempos complicados, de alta inflación, y haciendo todo lo posible para que esta transición hacia una Argentina sin inflación y con crecimiento sea el más corto posible. No vamos a mentir, siempre vamos a decir la verdad y dentro de la verdad está el desastre que hemos recibido, el daño que le han hecho a la Argentina y que estamos pagando todos los argentinos”, añadió.

Por otra parte, frente a los reclamos de intendentes y gobernadores por los subsidios al transporte, Adorni indicó: “El transporte que corresponde a cada una de las jurisdicciones es responsabilidad de cada una de las jurisdicciones”.

El vocero también confirmó que la semana que viene el Gobierno se reunirá con gremios docentes para “intentar destrabar el conflicto” en torno a la no convocatoria de la paritaria nacional del sector. “Va a ocurrir una reunión la semana que viene, para seguir conversando y tratar de llegar a buen puerto“, agregó.

Otro de los puntos sobre los que se refirió Adorni fue la decisión que tomará el Gobierno para avanzar en las reformas que contenía el proyecto de Ley Ómnibus: “La ley no era fundamental para el Gobierno, sino para los argentinos. No interfiere en nuestro camino económico (el fracaso en el Congreso): hacia dónde vamos no se movió ni medio centímetro”.

Finalmente, señaló que todavía no está confirmado la visita del presidente Javier Milei a Estados Unidos para participar de un encuentro encabezado por el ex mandatario norteamericano Donald Trump y explicó que, en caso de realizar, será “un viaje relámpago”.