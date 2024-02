De Temperley, a jugar contra Messi en Miami

Franco Diaz es un jugador de fútbol que nació en las inferiores del Club Atlético Temperley y ayer cumplió el sueño de jugar contra Lionel Messi y hasta pudo converitir el gol del empate en el partido de Newell´s contra el Inter de Miami.

“Nuestro Franco Diaz no para de crecer y a nosotros no nos podría dar más orgullo. El rubio, autor del gol del empate de Newell’s en el amistoso disputado ayer vs Inter Miami, se llevó esta postal para toda la vida” posteó Temperley desde sus redes sociales felicitando a su querido jugador que cumplió el sueño más grande.

Díaz entró a los 65 minutos del encuentro cuando el visitante estaba perdiendo por la mínima y a los 85 empató el score con un gol de su autoría en dónde presionó a la defensa rival y definió a la izquierda del arquero para dejar su marca en un partido histórico.

⚽ El sueño del pibe 🔟



🔝 @FrancoDiaz5_ se dio el gusto esta noche de jugar 30 minutos contra Leo Messi en el amistoso de la Lepra ante el Inter de Miami en su estadio de Fort Lauderdale.



🩵 El nacido en el semillero del club ingresó y convirtió el empate del conjunto Rosarino pic.twitter.com/pLF1F02KoI — Club A. Temperley (@TemperleyOK) February 16, 2024

El encuentro tuvo muchas particularidades ya que fue el primer partido en el que Messi jugó contra su querido equipo Newells de Rosario. Este encuentro se jugó ayer a las 21:30 en el DRV PNK Stadium y fue el último partido de pretemporada del actual equipo de Lionel.

Otra particularidad fue que para Newells jugó Pablo Peréz, que actualmente juega para Sarmiento de Junín, pero tenía una clausula para jugar éste partido en particular.