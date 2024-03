Imputaron a Alberto Fernández por los seguros del Estado y él negó los cargos

El expresidente Alberto Fernández fue imputado este jueves en la causa en la que se investigan supuestas irregularidades relacionadas con la contratación de seguros por parte de organismos públicos durante su administración. Según las acusaciones, esas contrataciones habrían beneficiado a un broker privado, esposo de su secretaria.

La investigación fue impulsada esta tarde por el fiscal federal Ramiro González, quien ya requirió las primeras medidas de prueba. Solicitó a la Jefatura de Gabinete información de antecedentes al decreto 823/21 que obligó a las entidades públicas a contratar con Nación Seguros los convenios de seguros celebrados durante el gobierno del Frente de Todos. La causa está en manos del juez federal Julián Ercolini.

Además de Fernández, también se imputa a Alberto Pagliano, ex titular de Nación Seguros, y a Héctor Martínez Sosa, broker de seguros y esposo de la secretaria del expresidente.

La investigación surge a raíz de la denuncia presentada ayer por la abogada Silvina Martínez, quien solicitó que se investiguen las “presuntas irregularidades ocurridas en torno al Decreto 823/2021, firmado el 2 de diciembre de 2021″, detalló el fiscal González. En concreto, se sospecha que se introdujo innecesariamente la figura de un vendedor privado para la comercialización de un organismo del Estado como Nación Seguros, con otros organismos públicos, con la intención de obtener una ganancia injustificada.

Tras ser imputado, el expresidente Alberto Fernández rechazó categóricamente las acusaciones en su contra, negando su participación en cualquier acción ilegal que involucre los bienes del Estado.

“Yo no he robado nada y no he participado de ningún negociado ni autorizando ningún negociado. Y esto no es un negociado”, afirmó Fernández en respuesta a las imputaciones. Asimismo, expresó su disposición a colaborar con la investigación: “Me parece razonable, el concepto imputación es que se investigue”.

En un intento por desligarse de cualquier irregularidad, el exmandatario destacó su compromiso con la honestidad y la transparencia en su gestión. “Yo hago de la honestidad un culto. Sé que soy un hombre público y estoy hablando para explicarle a la gente”, enfatizó Fernández.

Al mismo tiempo, hizo hincapié en su falta de relación con el esposo de su secretaria, involucrado en el caso de los seguros: “No me pregunten por Martínez Sosa porque jamás en mi vida con él hablé del tema de sus seguros”.