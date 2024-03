Suncoast: Un drama atrapante que conmueve y sorprende

Suncoast, el reciente estreno de Star+ escrito y dirigido por Laura Chinn, cuenta la historia de Doris, una adolescente que, mientras junto a su madre cuidan de su hermano, un paciente terminal, en un famoso centro médico, entabla una inesperada amistad con un activista excéntrico que protesta por uno de los casos médicos más emblemáticos de todos los tiempos.

Doris (Nico Parker) vive con su madre Kristine (Laura Linney), en una pequeña casa en un pueblo del centro de Florida, desde que su padre falleció cuando era chica. Hace ya unos años, es la principal encargada de cuidar a su hermano Max (Cree Kawa), a quien una enfermedad terminal lo dejó postrado permanentemente y en estado casi vegetativo, sin ningún tipo de respuesta física o verbal. Su relación con su madre es por demás tensa y conflictiva, ya que Kristine trabaja todo el día y Doris está agotada de cuidar a su hermano, anhelando el día en que por fin pueda tener una adolescencia normal como las de sus compañeros del colegio. Su madre, enojada con las injusticias del mundo, considera egoísta la postura de Doris, y esto las lleva a desarrollar una relación basada en discusiones y en demandas constantes.

Frente a un diagnóstico irreversible, Kristine acepta llevar a Max a un famoso hospicio llamado Suncoast, una clínica donde le brindan todos los cuidados para que pueda transitar de la mejor manera posible, sus últimos días en este mundo. La impotencia y lo terrible de la situación, hace que Kristine se vuelva aún más agresiva con su hija, con el personal de la clínica, y con toda persona que se cruce en su camino. Vive por y para su hijo, y toda su atención está destinada a él, dejando completamente relegada a su segunda hija.

Kristine decide quedarse a dormir con su hijo en Suncoast todas las noches, mientras Doris se queda sola en su casa, y decide aprovechar la oportunidad para ofrecer su hogar como espacio disponible para las fiestas que los populares de su clase desean organizar. Ante la completa desatención de su madre, la adolescente comienza a andar por ahí desarrollando sus nuevas aventuras y vínculos. Entre ellos, y quizás el más significativo, con Paul (Woody Harrelson), un activista “provida” que perdió a su esposa hace unos cuantos años y dedica sus días, como tantas otras personas, a protestar en las inmediaciones de Suncoast exigiendo que no se le aplique la eutanasia a una famosa paciente de la clínica.

Suncoast es la película debut de Laura Chinn como directora. Su estreno tuvo lugar dentro de la Competencia Dramática de EE.UU en el Festival de Cine de Sundance 2024, para luego desembocar en la plataforma Star+ para Latinoamérica y Disney+ para España.

Lo llamativo de este drama adolescente indie es la coexistencia del desarrollo de tres historias que se enlazan entre sí, sin perder cada una su atractivo. La trama principal está basada en la experiencia de vida de la propia directora a principios de los 2000, quien vivió en su infancia una situación parecida a la que atraviesa la protagonista de la película. El hermano de Chinn tuvo cáncer cerebral durante años, y tuvo a su hermano con cáncer al cerebro por años, y fue internado en el hospital que da nombre a la película, ubicado en Florida. Lugar donde también pasó sus últimos días Terri Schiavo, protagonista de un caso profundamente mediático de Estados Unidos.

De eso se trata la segunda línea en la que profundiza la película: Terri Schiavo sufrió un acv que la dejó vegetativa. Su marido abogó por desconectarla, quitándole la posibilidad de alimentación, pero sus padres se opusieron rotundamente, exigiéndole el divorcio y la tutela de Schiavo. El caso conmocionó a Estados Unidos entre 1990 y 2005, encendiendo el debate sobre la eutanasia, dando así lugar en la ficción a la tercera línea narrativa, que es la de Paul, el activista que tal como muchos otros, se posiciona a favor de la familia de Terri Schiavo, alegando que el hecho de desconectarla de su cable de alimentación, significaría asesinato.

Suncoast mezcla sucesos y personajes reales y ficticios para componer un interesante drama coming of age con toques de comedia y ternura. La película de Laura Chinn no sólo se trata de una adolescente que intenta crecer y ser feliz a pesar de su entorno y circunstancias, sino también una reflexión acerca de la muerte y las distintas maneras de tramitar el duelo, su acaso existen. Las complicaciones y profundidades vinculares frente al dolor y la incapacidad de saber qué hacer con él son la base sobre la que esta historia se construye. Con claras referencias a Juno y Little Miss Sunshine, si sumamos un look cinematográfico con tonalidad amarillenta, propia del estado de Florida en la época que transcurre la historia, grandes actuaciones, canciones de la época y tiempos milimétricamente calculados para dar lugar a la risa y al dolor, obtenemos como resultado una increíble pieza dramática que merece ser vista.