Kicillof inauguró el ciclo lectivo y dijo que Milei “hizo lo imposible para que no pudieran empezar las clases”

"No es recortando ni con motosierra que se arreglan los problemas de las escuelas", afirmó el gobernador. Además acusó al Gobierno nacional de "hacer lo imposible para que no empezaran las clases".

"No es recortando ni con motosierra que se arreglan los problemas de las escuelas", afirmó el gobernador. Además acusó al Gobierno nacional de "hacer lo imposible para que no empezaran las clases".

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, dijo que el Gobierno nacional de Javier Milei “hizo lo imposible para que no pudieran empezar las clases” en todo el país, ya que “cortaron recursos como el Fondo de Incentivo Docente”, con lo que “cortaron una parte del sueldo a los maestros de la Argentina”.

Kicillof formuló estos conceptos al dejar inaugurado el ciclo lectivo en el Jardín de Infantes N° 949 de Florencio Varela, acompañado por la vicegobernadora Verónica Magario, el intendente local Andrés Watson, el director general de Cultura y Educación, Alberto Sileoni y el diputado nacional Julio Pereira, entre otras autoridades.

“Empezar las clases es una proeza. El Gobierno de Milei hizo lo imposible para que no pudieran empezar las clases. Ellos dicen ‘no la ven’, pero yo digo no lo sienten, no lo comprenden, la importancia de que haya clases todos los días”, dijo el mandatario bonaerense.

En su discurso, el mandatario aseveró que desde el Gobierno nacional “cortaron recursos como el Fondo de Incentivo Docente diciendo ‘los vamos a fundir a todos los gobernadores’; y con eso cortaron una parte del sueldo a los maestros de la Argentina”.

“No es recortando ni con motosierra ni ajuste que se van a arreglar los problemas de las escuelas”, expresó el gobernador bonaerense, en el marco de una fuerte defensa de la educación pública y advirtió que “sin Estado no hay dignidad, no hay justicia, hay muchísima postergación y discriminación”.

“Llegó Milei y pararon mil obras en 64 escuelas que tenían participación del gobierno nacional”, denunció el mandatario provincial. Además, afirmó que que en la provincia de Buenos Aires “hay 5,2 millones de pibes y pibas que van a una escuela y necesitamos que tengan educación de calidad“.

“A pesar de que se borren, recorten, nos dejen sin obras y sin salarios de los docentes, vamos a seguir trabajando para que haya clases todos los días. Es el contraste, es la diferencia, nos importa la educación pública. No se la ataca, se la defiende”, enfatizó.

Por su parte, Sileoni destacó que es el “quinto año consecutivo que las clases comienzan un 1 de marzo en la Provincia”, y defendió la “educación publica y gratuita”.

A su turno, el intendente de Florencio Varela, Watson, remarcó que hay una decisión política de “defender la educación pública” y de que “todos nuestros chicos tengan un lugar digno donde poder estudiar”.

“Agradezco a ustedes el acompañamiento y el compromiso. Vamos a seguir defendiendo la educación pública y en los momentos difíciles es dónde más unidos tenemos que estar”, aseveró el jefe comunal.

El ciclo lectivo en la provincia de Buenos Aires contempla un total de 190 días de clase y el receso invernal será desde el 15 de julio hasta el 26 del mismo mes, excepto por los Centros de Educación Física y los Centros educativos complementarios, que no tienen receso.

Con el lema “2024 -140 años de la sanción de la Ley 1420: inicio de la educación común, pública, obligatoria y gratuita”, el ciclo lectivo comenzó este viernes en la mayoría de los establecimientos educativos, y rige para la educación inicial, primaria, secundaria, educación especial y de adultos.

Además abarca a la educación artística, física, psicología comunitaria y pedagogía social y los Centros Educativos Complementarios.

Diez días después -el 11 de marzo- se iniciarán las clases en los establecimientos de Educación Superior Formación Docente Inicial, los de Educación Superior de Formación Técnica y los de Educación Superior Artística.

El calendario oficial establece que la finalización de las clases será el 20 de diciembre, excepto para los casos de educación superior, que terminan el 22 de noviembre.

Otras dos excepciones la constituyen los Centros Educativos Complementarios, que terminan el 30 de diciembre, y los Centros de Educación Física, que finalizan el 28 de febrero de 2025.