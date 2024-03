¿Qué dijo la maestra de cuarto grado sobre Javier Milei?

Durante la visita de Javier Milei al Instituto Cardenal Copello del barrio porteño de Villa Devoto, colegio donde el presidente realizó sus estudios primarios, una de sus ex maestras recordó cómo era en su rol de estudiante.

“Era bravo, le gustaba jugar mucho, se peleaba también. Estaba enfermo y también salía a jugar. Cuando era chico él ya decía que iba a ser Presidente”, reveló la señorita Teresa, quien tuvo al joven Milei en 4° grado.

Techi también fue consultada sobre su gestión y no dudó en hacer un tirón de orejas. “Yo soy jubilada y muy bien no estoy. Estoy esperando que nos mejore la jubilación y que no nos apriete tanto con todos los ajustes que están haciendo”, reclamó.