Banfield goleó en su visita a Atlético Tucumán y lleva 4 sin perder

Banfield logró una contundente victoria por 3 a 0 sobre Atlético Tucumán en la Copa de la Liga Profesional. Este resultado marcó el debut de Facundo Sava como director técnico del conjunto local, que continúa sin conocer la victoria en el torneo.

Durante los primeros 45 minutos del encuentro disputado en el Monumental José Fierro de Tucumán, Atlético Tucumán dominó el juego y generó varias oportunidades de gol, pero no logró concretar ninguna debido a la sólida defensa de Banfield y las intervenciones destacadas del arquero Marcelo Barovero.

A pesar de los esfuerzos del equipo local, la sequía goleadora persistió, extendiéndose a 730 minutos sin anotar un gol desde la primera jornada del torneo.

Sin embargo, en el segundo tiempo, Banfield aprovechó sus oportunidades y logró convertir tres goles en un lapso de cinco minutos. El primer gol llegó mediante un cabezazo de Milton Giménez tras un córner ejecutado por Ignacio Rodríguez.

Luego, Gerónimo Rivera aumentó la ventaja con un disparo certero después de un tiro libre de Rodríguez. Finalmente, el propio Rodríguez selló la victoria con un gol espectacular tras una brillante jugada individual.

Con este resultado, Banfield se posiciona de manera favorable en la tabla de la Copa de la Liga Profesional, mientras que Atlético Tucumán continúa en busca de su primer triunfo en el torneo.

Síntesis de Atlético Tucumán vs. Banfield por la Copa de la Liga Profesional

Copa de la Liga Profesional.

Fecha 9.

Atlético Tucumán – Banfield.

Estadio: Monumental José Fierro.

Árbitro: Nazareno Arasa.

VAR: Nicolás Lamolina.

Atlético Tucumán: José Devecchi; Agustín Lagos, Alexis Flores, Gonzalo Paz, Matías Orihuela; Justo Giani, Guillermo Acosta, Nicolás Castro, Joaquín Pereyra; Marcelo Estigarribia y Mateo Coronel. DT: Facundo Sava.

Banfield: Marcelo Barovero; Ezequiel Bonifacio, Alejandro Maciel, Aarón Quirós, Franco Quinteros; Braian Galván, Jesús Soraire, Yvo Calleros, Ignacio Rodríguez; Bruno Sepúlveda y Milton Giménez. DT: Julio César Falcioni.

Goles en el segundo tiempo: 14m Milton Giménez (B); 20 y 47m Geronimo Rivera (B).

Expulsados en el segundo tiempo: 24m Franco Quinteros (B).

Cambios en el segundo tiempo: 17m Geronimo Rivera por Galván (B); 25m Mateo Bajamich por Giani (AT); Renzo Tesuri por Coronel (AT); Juan Infante por Orihuela (AT); Luciano Recalde por Sepúlveda (B); 34m Nicolás Servetto por Castro (AT); 40m Mateo Pérez por I. Rodríguez (B); Cristian Núñez por Soraire (B); Francisco Bonfiglio por Paz (AT).