Lanús se juega la clasificación contra Estudiantes en la Fortaleza

Lanús y el Pincha necesitan ganar para no depender de otros resultados. Además se jugarán 4 partidos al mismo tiempo en dónde hay 3 lugares para 6 equipos.

En la última fecha de la Zona B de la Copa de la Liga, Lanús y Estudiantes se juegan la clasificación a los playoffs en La Fortaleza desde las 19:30 dónde además se jugarán 4 partidos en simultáneo.

Este partido contará con el arbitraje de Nazareno Arasa mientras que Lucas Novelli estará en el VAR. Los demás partidos que se jugarán al mismo tiempo son: Boca vs Godoy Cruz (ya clasificado y asegurado el primer lugar); Belgrano vs Racing; Defensa y Justicia vs Ñewells. Hay 3 lugares para 6 equipos y todos darán el máximo para clasificar.

El Granate viene de vencer como local a Deportivo Garcilaso por 2-1 en la segunda fecha de la Copa Sudamericana. Por el torneo local cayó ante Racing por 2-1 la jornada pasada. Se ubica tercero de la zona B con 23 puntos, producto de 7 triunfos, 2 igualdades y 4 caídas.

El Pincha está atravesando un buen momento al ganar en sus ultimas tres presentaciones entre todas las competencias. La última victoria fue ante Boca, por el partido postergado, con un resultado a favor de 1-0 gracias al gol de Javier Correa. En la tabla se posiciona segundo, con 24 puntos.

Lanús clasificará a los cuartos de final si gana, dependiendo de sí mismo, aunque si empata esperará una combinación de resultados. En tanto, Estudiantes también se clasifica si gana.

Ficha del partido

Estudiantes: Matias Mansilla; Eros Mancuso, Luciano Lollo, Zaid Romero, Gastón Benedetti; Tiago Palacios, Santiago Ascacibar, Fernando Zuqui, Edwin Cetré; José Sosa y Guido Carrillo. DT: Eduardo Domínguez,

Lanús: Lucas Acosta; Juan Cáceres, Nery Domínguez, Abel Luciatti, Brian Aguirre; Felipe Peña Biafore, Ramiro Carrera, Julio Soler, Marcelino Moreno; Leandro Díaz. DT: Frank Kudelka.

Hora: 19.30

Estadio: Ciudad de Lanús

Árbitro: Nazareno Arasa

VAR: Lucas Novelli

TV: TNT Sports