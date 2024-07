El “Flaco” Vivaldo es nuevo entrenador de Brown de Adrogué

Brown de Adrogué recientemente confirmó al nuevo entrenador luego de la salida de Juan Ignacio Brown. La situación del tricolor es muy delicada y ya no hay más tiempo que perder. Este miércoles, anunció a Jorge Antonio Vivaldo para lo que resta de la temporada e intentar sacar a Brown del fondo de la tabla.

El “Flaco” tiene 57 años, y con varios años dirigiendo en el ascenso y el exterior, fue el elegido para tomar este gran desafío que tiene un único objetivo: evitar que el Tricolor pierda la categoría que ostenta desde 2016. El ex arquero fue presentado por la tarde al plantel, dirigió la práctica y firmó contrato hasta el final del campeonato.

Jorge Vivaldo es el nuevo entrenador de Brown 🩵🖤❤️



El Flaco asumirá esta misma tarde y estará al frente del entrenamiento. Firmó contrato hasta fin del campeonato ✍️🏼



Bienvenido a Adrogué 😉 pic.twitter.com/IAFVNy81I6 — C. A. Brown de Adrogué (@CABrown_Oficial) July 24, 2024

Su debut será el próximo sábado, desde las 15, contra Chaco For Ever, rival directo ya que se encuentra a tan sólo a nueve puntos del Tricolor, en el estadio Lorenzo Arandilla, donde todavía no ganó este año.

Brown está último en la Zona B de la Primera Nacional con 12 puntos y tan sólo un triunfo en 24 partidos. Por delante, tiene 14 fechas a todo o nada, donde deberá lidiar con los factores anímicos y futbolísticos para no perder la categoría.